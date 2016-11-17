Курс валют на 24 ноября (+ новости экономики)

24.11.2016 (08:18)

Курсы валют в Ужгороде

Кабмин повысил оклады бюджетникам с 1 декабря, соответствующее постановление было принято вчера на заседании Кабмина.

Кабинет министров поднял должностные оклады работникам учреждений, заведений и организаций отдельных отраслей бюджетной сферы с 1 декабря. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Соответствующее постановление было принято сегодня на заседании Кабмина.

Проект акта подготовило Минсоцполитики в связи с ростом с 1 декабря 2016 года минимальной заработной платы с 1450 до 1600 гривен.

Постановлением предусмотрено повышение ставки работника первого тарифного разряда Единой тарифной сетки на 150 грн и установления ее в размере 1335 грн. Сохраняется разрыв между минимальной заработной платой и тарифной ставкой работника первого тарифного разряда в сумме 265 грн.

Повышаются оклады для всех категорий работников с соблюдением квалификационных соотношений в оплате труда.

"Для недопущения" уравниловки" в должностных окладах отдельных категорий работников постановлением предусмотрено установление дифференциации размеров должностных окладов работников 1-3 тарифных разрядов на 5-10 гривен", - говорится в сообщении.

Официальная гривна укрепляется к основным валютам

Средневзвешенный курс по результатам торгов долларом на межбанковском валютном рынке Украины в среду, 23 ноября снизился, по сравнению с 22 ноября, на 7 коп и составил 25.59 грн за 1 доллар.

Состоянием на 22 ноября объем продажи валюты на межбанке достиг 174.0 млн. долларов США (в эквиваленте), в том числе долларов США – 142.1 млн. долларов.

