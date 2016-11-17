Закарпатец продавал галичан в рабство российским оккупантам

24.11.2016 (08:20)

Три года назад украинцы надели на голову кастрюли....

До 5 лет лишения свободы получили двое злоумышленников, которые занимались продажей украинских граждан с галичанской генетикой в трудовое рабство в Россию. Это, к слову, минимальное наказание, предусмотренное за преступления связанные с торговлей людьми.

Торговцев людьми, которые несколько лет переправляли граждан Западной Украины в Россию, где они становились трудовыми рабами, разоблачили осенью 2014 правоохранители Тернопольщины. В ходе следствия было собрано достаточно доказательств, чтобы на скамье подсудимых оказался уроженец Закарпатской области и его сообщница.

Преступный дуэт искал людей с тяжелым материальным положением и предлагал им достаточно высокооплачиваемую работу в тепличном хозяйстве госсударства-оккупанта- 500-1000 долларов. Обещали надлежащие условия проживания и питания. Желающих подзаработать таким образом нашлось немало.

Людей отвозили в Краснодарский край Российской Федерации. Но реальность оказалась иной чем пышные обещания. Украинцы попадали в настоящее трудовое рабство. Сразу по приезду их паспорта забрали. Работникам запрещали общаться и выходить за пределы теплиц. Жили рабочие в ужасных условиях, а работали бесплатно. Убежать возможности не было.

И хотя на суде о нечеловеческих условиях свидетельствовали десятки пострадавших, подсудимые отрицали свою вину. Впрочем, суд признал обоих обвиняемых виновными. Мужчину приговорили к пяти годам и одному месяцу лишения свободы, его сообщницу - до пяти лет. Это, к слову, минимальное наказание, предусмотренное Уголовным кодексом за преступления связанные с торговлей людьми или другие незаконные соглашения о передаче человека.

До чего мы дожились спрашивают патриоты-пользователи соцсетей - прыгали и пели за Евросоюз на Майдане, а теперь добровольно с удовольствием едем в рабство к оккупантам...