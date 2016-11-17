В Брюсселе стартует саммит Украина-ЕС: Введение безвиза не объявят

24.11.2016 (08:56)

24 ноября на саммите Украина-ЕС обсудят безвиз для Украины

В Брюсселе сегодня, 24 ноября, пройдет очередной, восемнадцатый саммита Украина-ЕС. Украинскую делегацию на саммите будет возглавлять Президент Петр Порошенко.

Киев надеется получить безвиз, а также решить ряд вопросов: перспектива вступления в силу Соглашения об ассоциации с ЕС, выделение дополнительных 15 миллионов евро в рамках соглашения о предоставлении помощи Украине в реализации антикоррупционных мер, выделение 104 миллионов евро на реформу системы государственного управления.

Во главе украинской делегации будет президент Украины Пётр Порошенко, а европейской - президенты Европейского совета Дональда Туска, Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера, Европарламента Мартина Шульца, высокого представителя ЕС по внешним делам и политике безопасности Федерику Могерини.

Киев ожидает, что по итогам саммита будут достигнуты конкретные договоренности по ряду вопросов, в частности:

– предоставление Украине безвизового режима

– перспектива вступления в силу Соглашения об ассоциации с ЕС

– выделение дополнительных 15 миллионов евро в рамках соглашения о предоставлении помощи Украине в реализации антикоррупционных мер

– выделение 104 миллионов евро на реформу системы государственного управления.

В рамках саммита также планируется подписать меморандум о взаимопонимании и стратегическом партнерстве в энергетической сфере.

Напомним, очередной ежегодный саммит Украина-ЕС должен был пройти 19 мая в Брюсселе, однако его решили перенести на осень 2016 года по договоренности сторон. Причиной переноса стало желание обеих сторон содержательно наполнить это мероприятие конкретными результатами.

Безвизовый режим у Украины может быть только с Россией?