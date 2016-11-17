В Брюсселе стартует саммит Украина-ЕС: Введение безвиза не объявят

|24 ноября на саммите Украина-ЕС обсудят безвиз для Украины
В Брюсселе сегодня, 24 ноября, пройдет очередной, восемнадцатый саммита Украина-ЕС. Украинскую делегацию на саммите будет возглавлять Президент Петр Порошенко.
Киев надеется получить безвиз, а также решить ряд вопросов: перспектива вступления в силу Соглашения об ассоциации с ЕС, выделение дополнительных 15 миллионов евро в рамках соглашения о предоставлении помощи Украине в реализации антикоррупционных мер, выделение 104 миллионов евро на реформу системы государственного управления.
Во главе украинской делегации будет президент Украины Пётр Порошенко, а европейской - президенты Европейского совета Дональда Туска, Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера, Европарламента Мартина Шульца, высокого представителя ЕС по внешним делам и политике безопасности Федерику Могерини.
Киев ожидает, что по итогам саммита будут достигнуты конкретные договоренности по ряду вопросов, в частности:
– предоставление Украине безвизового режима
– перспектива вступления в силу Соглашения об ассоциации с ЕС
– выделение дополнительных 15 миллионов евро в рамках соглашения о предоставлении помощи Украине в реализации антикоррупционных мер
– выделение 104 миллионов евро на реформу системы государственного управления.
В рамках саммита также планируется подписать меморандум о взаимопонимании и стратегическом партнерстве в энергетической сфере.
Напомним, очередной ежегодный саммит Украина-ЕС должен был пройти 19 мая в Брюсселе, однако его решили перенести на осень 2016 года по договоренности сторон. Причиной переноса стало желание обеих сторон содержательно наполнить это мероприятие конкретными результатами.
Безвизовый режим у Украины может быть только с Россией?
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Комментарии
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С момента первого обещания Парашенко о безвизе с ЕС прошло почти 7 лет.Так, впервые о безвизе Парашенко заговорил в январе 2010 года, будучи на посту министра иностранных дел. Тогда в интервью журналу Корреспондент заявил, что хохлы могут уже в 2011 году рассчитывать на безвизовый режим со странами Шенгенской зоны. Петя не писдун, не, не писдун.
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Этот день безвиза порохом пропах...
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ПЕрегаром?
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Большая турецкая делегация приехала в Россию и посетила Крым це Европу! У кастрюль сегодня свято, сегодня кастрюлям в очередной раз пообещают очередной безвиз к очередной дате(ну в очередной раз куем по губам поводят)!
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В очередную годовщину майдана сидят два хохла, что-то варят в котелке
- Мыкола, знаешь, скоро москалям совсем плохо будет?
- Однозначно! Ты ворону посолил?
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Дырявые трусы из дали похожи на кружевные трусики.
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На уроке анатомии в галицкой школе:
— Кто скажет, какой самый большой орган человека?
— Жопа, Марья Ивановна: в нее помещается весь огрызок украины..
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"Скоро" - секта свидетелей безвиза.
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Киев«передает»ЛНР на баланс России.Представитель Украины в гуманитарной подгруппе контактной группы в Минске Ирина Геращенко заявила о том, что Киев требует от Российской Федерации заплатить за водоснабжение в ЛНР.По ее словам,РФ несет ответственность за эту территорию.Долги за поставленную воду должны быть оплачены,за воду и электроэнергию надо платить», —сообщила Геращенко.Также она отметила,что Украина 2 года бесплатно поставляла воду на эти территории юго-востока, поэтому за это время накопились огромные долги.Но разве НЕ СЦУКИ В КИЕВЕ??
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... Значит вывод какой, В киеве хамелеоны, в уме киевских хряков: да забирайте и присоединяйте Донбасс к России и мы киевские будем рады и довольны, а на словах - Россия напала на Украину, Россия агрессор, на Донбассе 200 тысячная армия России.Это они делают под диктовку госдепа,ЦРУшники-то работают в СеБеУ.
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Киев и Варшава приняли резолюцию,что пакт молотова-рибентропа преступный,значит они сами ведут Украину к разделу, а обвиняют Россию. И как это называется???? Называется СЦУКО!!!!
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Порошенко заявил, что безвиз с 24 ноября обещал не он, а российские пранкеры.