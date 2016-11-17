Закарпатца стрелявшего из автомата по полицейским посадили за решетку

24.11.2016 (09:15)

Стрелявшего в полицейских закарпатца арестовали на 60 суток

Вчера Раховский районный суд избрал меру пресечения - содержание под стражей сроком на 60 суток 53-летнему жителю с.Видричка Раховского района Закарпатской области.

Последний, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ранил вечером 22 ноября с автомата Калашникова 23-летнего лейтенанта полиции. На раненого милиционера, которому шара раздробили кисть руки, ждут сложные операции в областной больнице.

Пьяного злоумышленника сразу же задержала полиция. Сначала он находился в ИВС, а теперь, согласно решению суда, два месяца будет находиться в СИЗО в Ужгороде.

Кроме посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст.348 Уголовного кодекса Украины), злоумышленнику предъявлено новое обвинение - за незаконное хранение огнестрельного оружия (ст.263 ч.1 УК). Напомним, у задержанного полиция изъяла автомат Калашникова и 23 патрона к нему. Номерное обозначение на автомате было стерто кустарным способом. Происхождение оружия должно установить следствие.

За покушение на жизнь милиционера мужчине грозит от 9 до 15 лет, или пожизненное лишение свободы. Досудебное расследование продолжается.

Отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

Напомним, 22 ноября в Закарпатье преступник при задержании открыл беспорядочную стрельбу из автомата, в результате чего лейтенант полиции получил огнестрельное ранение