Ужгородские патрульные спасли от холода пятерых детей (ФОТО)

24.11.2016 (09:39)

Ужгородские патрульные спасли детей, которые почти замерзли ночью

В Ужгороде патрульные получили вызов о пропавшем мальчике, информация была сразу же передана всему личному составу и начали поиски. Патрульные приняли все меры, чтобы найти разыскиваемого парня, проверяя возможные места пребывания, подвалы, чердаки домов.

Благодаря мгновенной реакции и слаженным действиям экипаж прорабатывая город под опорой пешеходного моста со стороны площади Театральной обнаружил пятерых детей, которые сплотились, чтобы не замерзнуть и находились в беспомощном состоянии. Среди них находился и парень, который по признакам был похож на разыскиваемого. Полицейские тут же приняли первоочередные мероприятия, чтобы спасти детей от замерзания и согрели их, впоследствии увезли их в участок полиции для выяснения обстоятельств и сообщения родным о месте нахождения детей.

В октябре На Закарпатье полиция всю ночь искала прятавшихся детей, правоохранители 15 часов обследовали лес и прилегающие к населенным пунктам дороги, пока нашли двух несовершеннолетних