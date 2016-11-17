Леонид Кучма едет с подарком на Закарпатье

|Кучма посетит Закарпатье с однодневным визитом
В эту пятницу (25.11) Закарпатскую область с однодневным визитом посетит экс-президент Украины Леонид Кучма.
Второй Президент Украины представляет фортепиано от Президентского фонда Леонида Кучмы "Украина" Иршавской детской школе искусств (Иршава). Участие в презентации примет также председатель Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль.
Журналистам, желающим осветить приезд Л.Кучмы, просьба обращаться к начальнику отдела взаимодействия со СМИ Закарпатской ОГА Дины Михалик по телефону: 050 109 92 27.
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