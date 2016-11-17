Подробности о сгоревшем дотла автобусе с закарпатцами в Чехии (ФОТО, ВИДЕО)

24.11.2016 (10:39)

Автобус «Рахов-Либерец» сгорел во время движения

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Во вторник 22 ноября возле чешского города Нимбурк полностью сгорел рейсовый автобус Neoplan, который направлялся по маршруту "Рахов-Либерец". Среди пассажиров были в основном закарпатцы.Пожар произошел утром на автомагистрали D1, в 44 км от Праги. На место происшествия было направлено три профессиональных и две добровольных пожарные подразделения. Через 7 минут с момента прибытия пожарных огонь удалось укротить. Пассажиров, среди которых были иностранные граждане, доставлены к месту назначения на другом автобусе. Никто не пострадал. Об этом сообщает пожарная служба Чеxии.А вот транспортное средство сгорело дотла, он был отбуксирован с места происшествия. Причиной пожара стал технический сбой в моторном отсеке, убытки от пожара составляют 650 000 крон."Мы отправились в Прагу по бизнесу, и увидев горящий автобус на трассе, сразу же остановились, чтобы при необходимости оказать необходимую помощь! Когда мы остановились было лишь незначительная пламя из моторного отсека, но в течение пяти минут весь автобус уже охватило пламя! Так что не было выбора, кроме как отступить на безопасное расстояние и наблюдать за неизбежной гибелью автобуса, который, к счастью, уже без пассажиров!Сильно меня поразило то, что 99% водителей ехали мимо, не думая предложить свою помощь, только некоторые останавливались, чтобы сделать фото или видео! К счастью, нам удалось эвакуировать всех пассажиров из автобуса вовремя и никто не пострадал. И нам это удалось сделать за 12 секунд! Кроме того, и это очень печально, что огнетушитель с автобуса был неисправным и не сработал. Xотя это в конце концов, вероятно, и не очень бы помогло! Главное, что никто не пострадал! ", - рассказал один из очевидцев пожара. Именно он вызвал пожарных с экстренной телефонной будки на шоссе.