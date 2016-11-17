По щучьему велению: Как ужгородец рыбу спасал (ВИДЕО)

24.11.2016 (11:03)

Ужгородец освободил щуку из плена

Рейтинг: 1

На днях житель Ужгорода Сергей Кобеляш прогуливаясь по берегу Ужа и заметил на берегу, в луже, полкилограммовую щуку. Рыбу, очевидно, выбросило еще во время наводнения, которое была две недели назад.Она билась и не могла выбраться из «плена». Поэтому мужчина ее поймал и бросил в реку."Нашел полкилограммовую щуку, которая две недели провалялась в луже после разлива реки. Моя прогулка по берегу Ужа прошла с пользой для щучки", - написал автор видео на своей странице в Facebook.