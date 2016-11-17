«Укрзалізниця» поднимает цены на билеты на 35%

24.11.2016 (11:21)

Сюрприз от «Укрзалізниці»

ПАО "Укрзализныця" заложило в план по капинвестициям повышение в 2017 году тарифов на грузоперевозки на 25%, на пассажирские перевозки - на 35%.

Об этом сообщается в презентации, представленной во время телефонной конференции с инвесторами 22 ноября.

В целом "Укрзализныця" в 2017 году намерена увеличить объем капитальных инвестиций в 2,4 раза - до 27,4 млрд гривен с 11,2 млрд гривен, планируемых по итогам 2016 года.

Согласно документу, 46% средств "Укрзализныця" планирует направить на покупку основных средств, 33% - на капитальное строительство (преимущественно на модернизацию электросетей), 19% - на модернизацию подвижного состава, 2% - на другие нужды.

Указанные капитальные инвестиции предполагается на 66% профинансировать из собственных средств, на 33% - за счет привлечения новых кредитов, на 1% - за средства инвесторов.

В то же время, как отметил в ходе конференции член правления "Укрзализныци" Ремигиуш Пашкевич, для реализации плана по капвложениям необходимо одобрение правительством плана повышения тарифов на грузоперевозки.

Предприятие, в частности заложило в плане по капинвестициям повышение в 2017 году тарифов на грузоперевозки на 25%, на пассажирские перевозки – на 35%, что, как пояснил Пашкевич, учитывает не только рост расходов вследствие ослабления курса гривни, инфляции, но и возрастающий спрос на железнодорожные перевозки.

В случае неодобрения Кабмином плана повышения тарифов "Укрзализныця" может пересмотреть программу капинвестиций, в том числе, разделить ее на две части и выполнить вторую в 2018 году.

Вместе с тем, как отметил Пашкевич, такой исход является нежелательным.

"Как известно, в Украине возник дефицит подвижного состава для транспортировки зерновых. Согласно нашим исследованиям, проведенным совместно с Всемирным банком, производство зерновых растет ежегодно и продолжит увеличиваться в последующие годы. Мы хотели бы модернизировать часть подвижного состава, а также приобрести новый. Но мы не можем этого сделать без повышения тарифов", - пояснил он.

Пашкевич также уточнил, что за 10 месяцев этого года "Укрзализныця" уже нарастила перевозки зерновых на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.

Как сообщалось, последнее 15%-ное повышение тарифов на железнодорожные грузоперевозки в Украине вступило в силу 30 апреля 2016 года.

Как сэкономить на электроэнергии (ВИДЕО)