На Закарпатье люди выбрасывают в реки все что попало (ВИДЕО)

24.11.2016 (11:53)

В горных районах Закарпатья селянам некуда девать мусор

Рейтинг: -2

На Закарпатье берега рек подобны свалкам, потому что местные жители целыми селами годами выбрасывают туда мусор. Часть мусора сжигают, дыша смертельно опасным дымом. Несколько раз в год во время наводнений большая вода забирает отходы из берегов. И несет его за границу, загрязняя окружающую среду еще и соседних стран.Селяне осознают, что вредят природе. И оправдываются: деваться им некуда. На всю область 77 санкционированных свалок. В горных районах обустраивать их запрещает закон, потому что села расположены на территории национальных природных парков и заповедников.Подробнее смотрите в видеосюжете: