На Закарпатье люди выбрасывают в реки все что попало (ВИДЕО)

|В горных районах Закарпатья селянам некуда девать мусор
На Закарпатье берега рек подобны свалкам, потому что местные жители целыми селами годами выбрасывают туда мусор. Часть мусора сжигают, дыша смертельно опасным дымом. Несколько раз в год во время наводнений большая вода забирает отходы из берегов. И несет его за границу, загрязняя окружающую среду еще и соседних стран.
Селяне осознают, что вредят природе. И оправдываются: деваться им некуда. На всю область 77 санкционированных свалок. В горных районах обустраивать их запрещает закон, потому что села расположены на территории национальных природных парков и заповедников.
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