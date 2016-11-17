На дне Днепра нашли джип с двумя трупами (ФОТО, ВИДЕО)

24.11.2016 (12:23)

В Черкасской области на дне Днепра нашли автомобиль "Хюндай Туксон"

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В Черкасской области на берег Днепра вытащили автомобиль "Хюндай Туксон", в салоне которого спасатели обнаружили тела мужчины и женщины."23 ноября в 13:14 часов в "Службу спасения" от дежурного полиции поступило сообщение о найденном рыбаками на дне реки Днепр в районе села Коробовка автомобиле "Хюндай Туксон". Дежурный караул Золотоношской пожарно-спасательной части, который прибыл на место происшествия, с помощью лебедки вытащил на берег автомобиль, в салоне которого оказалось двое погибших", – сообщили в ГСЧС.По предварительной информации спасателей, погибшими оказались 44-летний мужчина и 43-летняя женщина, которые с 22 июня 2016 находятся в розыске, как пропавшие.На месте происшествия работала оперативно-следственная группа.