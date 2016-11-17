После видеодопроса Янукович даст пресс-конференцию

|В Ростове состоится пресс-конференция Виктора Януковича
Как уже известно Святошинский районный суд Киева постановил провести допрос бывшего президента Виктора Януковича с помощью видеоконференцсвязи.
По словам судьи Сергея Дячука, видеодопрос экс-президента Украины по делу "Майдана" состоится 25 ноября. Начало в 13:00.
Святошинский районный суд Киева и Ростовский областной суд (Россия) провели тестовый сеанс связи в рамках подотовки к видеодопросу беглого президента Виктора Януковича.
Об этом сообщил адвокат экс-президента Виталий Сердюк в эфире телеканала 112.
«Проведен пробный звонок, была проведена тестовая связь между судами Святошинским и Ростовским. Связь отличная. Проблем никаких во время этой коммуникации не возникло», — сказал он.
На допрос беглого президента Виктора Януковича, который состоится в Святошинском районном суде Киева, зарегистрировались 286 журналистов.
А уже вечером 25 ноября в Ростове-на-Дону состоится пресс-конференция Виктора Януковича по итогам его видеодопроса Святошинским районным судом Киева. Начало в 18:00.
Путин скорее ликвидирует Януковича, чем выдаст Киеву
Рейтинг: 0
Комментарии
Рейтинг: 5
Янукович пишет в завещании:
Когда будете хоронить, то глубоко не закапывайте и похороните меня попой вверх.
У него спрашивают: зачем это ?
- А чтобы когда народ поймет что это были лучшие годы и придет меня в жопу целовать, то не долго рылись.