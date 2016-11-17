После видеодопроса Янукович даст пресс-конференцию

24.11.2016 (12:55)

В Ростове состоится пресс-конференция Виктора Януковича

Как уже известно Святошинский районный суд Киева постановил провести допрос бывшего президента Виктора Януковича с помощью видеоконференцсвязи.

По словам судьи Сергея Дячука, видеодопрос экс-президента Украины по делу "Майдана" состоится 25 ноября. Начало в 13:00.

Святошинский районный суд Киева и Ростовский областной суд (Россия) провели тестовый сеанс связи в рамках подотовки к видеодопросу беглого президента Виктора Януковича.

Об этом сообщил адвокат экс-президента Виталий Сердюк в эфире телеканала 112.

«Проведен пробный звонок, была проведена тестовая связь между судами Святошинским и Ростовским. Связь отличная. Проблем никаких во время этой коммуникации не возникло», — сказал он.

На допрос беглого президента Виктора Януковича, который состоится в Святошинском районном суде Киева, зарегистрировались 286 журналистов.

А уже вечером 25 ноября в Ростове-на-Дону состоится пресс-конференция Виктора Януковича по итогам его видеодопроса Святошинским районным судом Киева. Начало в 18:00.

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