Венгрия отменяет плату за национальные визы для некоторых категорий украинцев

24.11.2016 (15:21)

Гройсман приветствовал данное решение Орбана

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что Венгрия решила отменить плату за оформление национальных виз для украинцев.

"Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан только что сообщил о решении - отменить для украинцев плату за национальные визы в Венгрию", - написал В.Гройсман на своей странице в социальной сети Facebook.

Глава украинского правительства написал, что приветствует данное решение.

Национальные визы выдаются для учебы в университете, командировок, трудовой деятельности, участия в спортивных и культурных мероприятиях, воссоединения семьи.

Национальная виза выдается для одного государства, в котором заявитель планирует пребывать длительный срок.

Гражданам других государств, имеющих национальную визу, разрешается перемещаться по всей территории Шенгенской зоны.

В то же время, окончательное решение о разрешении пересечь границы принимается пограничной службой, которая может проверить цель поездки, соблюдение правил въезда и наличие финансовых средств.

Для туристических поездок в Венгрию необходимо будет оформлять шенгенскую визу и оплачивать ее соответствующую стоимость.

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