Венгрия отменяет плату за национальные визы для некоторых категорий украинцев

|Гройсман приветствовал данное решение Орбана
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что Венгрия решила отменить плату за оформление национальных виз для украинцев.
"Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан только что сообщил о решении - отменить для украинцев плату за национальные визы в Венгрию", - написал В.Гройсман на своей странице в социальной сети Facebook.
Глава украинского правительства написал, что приветствует данное решение.
Национальные визы выдаются для учебы в университете, командировок, трудовой деятельности, участия в спортивных и культурных мероприятиях, воссоединения семьи.
Национальная виза выдается для одного государства, в котором заявитель планирует пребывать длительный срок.
Гражданам других государств, имеющих национальную визу, разрешается перемещаться по всей территории Шенгенской зоны.
В то же время, окончательное решение о разрешении пересечь границы принимается пограничной службой, которая может проверить цель поездки, соблюдение правил въезда и наличие финансовых средств.
Для туристических поездок в Венгрию необходимо будет оформлять шенгенскую визу и оплачивать ее соответствующую стоимость.
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На одной фотке Орбан и ЖИДОВСКИЙ УЕБАН.