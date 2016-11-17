Путин разрешил сыну Джемилева покинуть Россию

24.11.2016 (15:31)

Джемилев, случайно выстрелив из отцовского ружья, убил знакомого

Астраханский областной суд Российской Федерации разрешил сыну лидера крымских татар, депутата Верховной Рады Украины Мустафы Джемилева Хайсеру покинуть Россию. Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат Николай Полозов.

Хайсер Джемилев в предстоящую пятницу должен выйти из российской колонии, где он отбывает наказание за убийство по неосторожности.

Административный надзор в отношении Джемилева запрещал ему участвовать в массовых акциях, находиться вне места жительства в установленное судом время, а также обязывал два раза в месяц отмечаться в полиции.

Как сообщил в Facebook'e адвокат Николай Полозов, причиной отмены надзора стало то, что Россия признала украинское гражданство Джемилева. В связи с этим осужденный не имеет законных оснований для пребывания на территории России после своего освобождения.

В мае 2013 года во дворе своего дома в Бахчисарае Джемилев, случайно выстрелив из отцовского ружья, убил знакомого семьи. Изначально суд по этому делу проходил на территории Украины, однако после аннексии Крыма его перенесли в Краснодар.