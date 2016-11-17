В каком случае Украине угрожает системный дефолт

24.11.2016 (16:36)

Украине не нуждается в очередном транше...

Украине не нуждается в очередном транше кредита Международного валютного фонда, тем более, что это не субсидии, а заем, который нужно будет возвращать уже с процентами.

Об этом директор Института трансформации общества Олег Соскин рассказал в комментарии "Главреду".

"На мой взгляд, деньги МВФ Украине совершенно не нужны. Получая эти кредиты, мы утрачиваем субъектность как государство и превращаемся в объект, который не может принимать решения в интересах народа, который полностью подконтролен международной организации (в данном случае — Международному валютному фонду, который диктует нам всю систему изменений в экономической, финансовой и банковской модели, да и, вообще, во всей жизнедеятельности нашего государства). Никакие деньги и кредиты не могут уравновесить потерю национальной независимости. И в данном случае вся ответственность за утрату субъектности Украиной лежит на власти, президенте и пропрезидентских политических силах", — заявил экономист.

"Так что деньги МВФ нам не нужны и по этой причине, а также, если мы хотим осуществлять реальные экономические трансформации. Ведь то, что навязывает нам Фонд, фактически является экономическим геноцидом народа. За последние три года Киев выполнил все формальные требования МВФ, однако от этого жизнь в стране для миллионов людей не улучшилась — наоборот, 90% людей стали настолько бедны, что не в состоянии оплатить даже коммунальные услуги. В итоге у нас образовался слой миллиардеров, которые стали еще богаче. То есть вся политика МВФ привела к разделу социума Украины на два полюса — богатых и бедных", — посетовал эксперт.

"Почему Фонд отказался предоставить Украине очередной кредит? Потому что оказалось, что эти деньги, которые МВФ давал Украине, разворованы нынешними правящими кланами. А ведь это не субсидии, а кредиты, которые надо будет возвращать, причем с процентами. Так что фактически кредиты МВФ, Мирового банка, США и Евросоюза пошли на обогащение миллиардеров. Теперь Фонд видит, что его обманули, а ему еще предстоит отчитываться перед США и другими странами-держателями контрольного пакета МВФ в уставном фонде. Начнут спрашивать, "куда же делись наши деньги, г-жа Лагард", "зачем вы ворам и коррупционерам во власти Украины отдали деньги"…

Встанет вопрос, как использовались деньги Фонда и во время правления Януковича, и во время Ющенко, и (главное) во время Порошенко. Встанет вопрос о ревизии, на что и куда ушла эта помощь. Очевидно, миссия МВФ сейчас увидела, что деньги были использованы неправомерно, что они разворованы, и сделала адекватную оценку ситуации. Поэтому и приняли решение прекратить финансирование. Я думаю, что вообще эта программа будет прекращена, а сюда пришлют ревизоров, которые должны будут выяснить, куда были использованы деньги", — поделился мнением политолог.

"МВФ не зря отметил, что в Украине ни один коррупционер не осужден. Это — посыл к тому, что во главе страны тоже стоят коррупционеры. Теперь руководству Фонда нужно найти крайнего. Видимо, "переведут стрелки" на Порошенко, Яценюка, Гройсмана, начнется расследование", — говорит директор Института трансформации общества.

"В результате всего этого (поскольку МВФ прекращает программу финансирования Украины) будет заявлено, что в стране коррупция процветает на высших уровнях, США могут отозвать гарантии тех 3 миллиардов долларов под украинские евробонды, которые дала Америка. Так у Трампа даже появится козырь: дескать, Обама растранжирил деньги американских налогоплательщиков, поддерживая один из мощнейших режимов в центре Европы. А если в январе-феврале (2017-го. — Ред.) будут отозваны гарантии на эти 3 миллиарда, то наши облигации на рынках сразу превратятся в мусор", — опасается экономист.

Также, по его словам, поднимется вопрос о российских 3 миллиардах, которые нужно возвращать. "И возвращать их придется Евросоюзу. Сразу начнется изъятие денег международными частными инвесторами. Это будет последним гвоздем в гроб экономики Украины и режима Порошенко. Как только частные инвесторы поднимут крик, что их деньги украдены, и Украина не может их выплатить, тогда будет системный дефолт", — резюмировал Олег Соскин.

«Укрзалізниця» поднимает цены на билеты на 35%