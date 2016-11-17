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Саммит Украина-ЕС: Без безвизового режима , без членства, денег и надежды

24.11.2016 (17:26)
Оставь надежду всякий украинец, в Евросоюз хотящий...
Оставь надежду всякий украинец, в Евросоюз хотящий...

Президент Европейского парламента Мартин Шульц перед началом 18-го саммита Украина-ЕС в Брюсселе заявил, что что решение по безвизу блокирует Франция (из-за предстоящих выборов), а также Бельгия, Германия, Италия и другие страны. "Так что это не зависит от результатов выборов во Франции", – добавил Шульц.

От саммита ждали конкретные договоренности о следующем: предоставление безвизового режима, перспективы вступления в силу Соглашения об ассоциации с ЕС, выделение дополнительных 15 миллионов евро в рамках соглашения о предоставлении помощи Украине в реализации антикоррупционных мероприятий и 104 миллиона евро на реформу системы государственного управления...

Оставь надежду всякий украинец, в Евросоюз хотящий...

Пока в Брюсселе политики одетые в хорошие костюмы вели умные беседы, в Киеве раздетая девица тоже внесла сою лепту в дискуссию о безвизе.


Интернет-издание
UA- Reporter.com
Письмо редактору

Комментарии

24.11.2016 (19:38) / старый телевизор

24.11.2016 (19:33) / ПЕТУХ АЛЕКСЕЕВИЧ

Сослы мечтали к вечеру куросаны до Парыжу трескать ехать и кофием запивать , придется бурячиху глушить и чесноком закусывать.Каклам,безвиза нет. Им завезли только безмозг!

24.11.2016 (19:25) / ПЕДИК ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Самый короткий родик про бисвис.
https://www.youtube.com/watch?v=hxZoLJ2zBDc

24.11.2016 (19:53) / Читатель я

Ожидание счастья - лучше самого счастья...

24.11.2016 (19:14) / ПЕТУХ АЛЕКСЕЕВИЧ

Петя ДОШАРКАЛСЯ ПЬЯНОЙ НОЖКОЙ до такой степени, что вместо получения безвиза он согласился на экспорт леса.Хохлы,будет у вас теперь вместо безвиза безлес.

24.11.2016 (19:11) / ПЕТУХ АЛЕКСЕЕВИЧ

А где же студенты? Почему, плять, они не бегут на майдан во главе с наемом и другими тварями, как в 2013 г? Где народное возмущение, народный гнев? Растоптана наша европейская мечта!... Где все это? ЧТО,ПЛЯ, ПЕЧЕНЕК НЕ ЗАВЕЗЛИ? Наему, сцуке , уже грантов за это не платят, да и ему уже нормально, тепло и сыто в депутатском кресле в зраде. Ну что, молчите, нерабы гидные? Потому, что гиднисть и биднисть- две вещи несовместны!

24.11.2016 (18:59) / старый телевизор

24.11.2016 (18:40) / ПЕДИК ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Хохол Петро приходит к чиновнику решать жилищный вопрос со словами "Вот Вы мне на заявлении резолюцию поставили "Приходите завтра".Чиновник Петру-так там же написано "Приходите завтра",а вы опять сегодня пришли.

24.11.2016 (18:19) / ПЕТУХ АЛЕКСЕЕВИЧ

В ближайшие недели Украина отменит запрет на экспорт необработанной древесины, препятствующий получению транша макрофинансовой помощи от Евросоюза. Об этом по результатам саммита Украина-ЕС в Брюсселе сообщил в четверг, 24 ноября, президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.
"Я был рад тому, что украинский президент выразил намерение снять запрет на экспорт древесины. Это было условие, которое мы выдвинули", – сказал Юнкер.Сука,

24.11.2016 (17:31) / ПЕТУХ АЛЕКСЕЕВИЧ

Опять в который раз хохлам по губам членом поводили и морковку в который раз отодвинули.

24.11.2016 (18:05) / rfwfgs tcnm ujdzj

Ну не скажи, москалям уже вот 18лет, карлик плешивый, своим стручком водит.

24.11.2016 (18:12) / ПЕДИК ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Да судя по тому как часто ты галицкое чмо о нем вспоминаешь ты мечтаешь у него отсосать.