Саммит Украина-ЕС: Без безвизового режима , без членства, денег и надежды

24.11.2016 (17:26)

Оставь надежду всякий украинец, в Евросоюз хотящий...

Президент Европейского парламента Мартин Шульц перед началом 18-го саммита Украина-ЕС в Брюсселе заявил, что что решение по безвизу блокирует Франция (из-за предстоящих выборов), а также Бельгия, Германия, Италия и другие страны. "Так что это не зависит от результатов выборов во Франции", – добавил Шульц.

От саммита ждали конкретные договоренности о следующем: предоставление безвизового режима, перспективы вступления в силу Соглашения об ассоциации с ЕС, выделение дополнительных 15 миллионов евро в рамках соглашения о предоставлении помощи Украине в реализации антикоррупционных мероприятий и 104 миллиона евро на реформу системы государственного управления...

Оставь надежду всякий украинец, в Евросоюз хотящий...

Пока в Брюсселе политики одетые в хорошие костюмы вели умные беседы, в Киеве раздетая девица тоже внесла сою лепту в дискуссию о безвизе.