В Киеве голая девица тоже внесла свою лепту в дискуссию о безвизе (ФОТО)

|Полуголая активистка напала с кувалдой на немецкое посольство в Киеве
В Киеве у стен посольства Германии прошла акция женского движения Femen "The Wall" в знак протеста против искусственных препятствий предоставления Украине безвиза. Об этом говорится на сайте движения.
"Протестуя против возведения эфемерных стен на пути Украины к демократическому европейскому будущему, секстремистка FEMEN разбила легендарный символ разделения мира и людей – фрагмент разрушенной Берлинской стены около посольства Германии в Украине", - говорится в сообщении.
Данная акция посвященная саммиту Украина-ЕС, который проходит 24 ноября в Брюсселе. Таким образом активистки протестуют против искусственных препятствий на пути предоставления Украине безвизового режима.
В Femen подчеркнули, что всегда выступали за европейские демократические ценности для Украины и этой акцией протеста сегодня решили еще раз напомнить миру, что Украина – это Европа.
Просрали все : безвизовый режим, Украина - Евросоюз
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Комментарии
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Да просто эти страшненькие как все галичанки бл*ди мечтают вдоль европейских трасс телом торговать.