В Киеве голая девица тоже внесла свою лепту в дискуссию о безвизе (ФОТО)

24.11.2016 (17:31)

Полуголая активистка напала с кувалдой на немецкое посольство в Киеве

В Киеве у стен посольства Германии прошла акция женского движения Femen "The Wall" в знак протеста против искусственных препятствий предоставления Украине безвиза. Об этом говорится на сайте движения.

"Протестуя против возведения эфемерных стен на пути Украины к демократическому европейскому будущему, секстремистка FEMEN разбила легендарный символ разделения мира и людей – фрагмент разрушенной Берлинской стены около посольства Германии в Украине", - говорится в сообщении.

Данная акция посвященная саммиту Украина-ЕС, который проходит 24 ноября в Брюсселе. Таким образом активистки протестуют против искусственных препятствий на пути предоставления Украине безвизового режима.

В Femen подчеркнули, что всегда выступали за европейские демократические ценности для Украины и этой акцией протеста сегодня решили еще раз напомнить миру, что Украина – это Европа.

Просрали все : безвизовый режим, Украина - Евросоюз