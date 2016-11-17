Украина в течение месяца отменит запрет на вывоз кругляка

24.11.2016 (19:43)

Польша, Словакия и Румыния — уже прекратили вырубку леса в Татрах и Карпатах

Украина отменит запрет на экспорт необработанной древесины, который препятствует получению транша макрофинансовой помощи ЕС.

Об этом заявил президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер по результатам саммита Украина-ЕС в Брюсселе.

"Я был рад тому, что украинский президент выразил намерение снять запрет на экспорт древесины. Это было условие, которое мы выдвинули. Мы высказывали пожелания, ожидания, и, как я понимаю, это будет сделано в следующие несколько недель. Это позволит нам предоставить последний транш на сумму 600 млн евро, который мы обещали Украине в рамках финансовой помощи", - сказал Юнкер.

Верховная Рада 9 апреля 2015 года приняла закон, которым на 10 лет запретила экспорт лесоматериалов и пиломатериалов в необработанном виде (леса-"кругляка"), при этом запрет на экспорт лесоматериалов древесных пород (кроме сосны) вводится с 1 ноября 2015 года, а древесных пород сосны — с 1 января 2017 года.

Западные соседи Украины — Польша, Словакия и Румыния — уже прекратили промышленную вырубку леса в Татрах и Карпатах. Более того, Венгрия, Румыния, Австрия и Словакия осуществляют государственную поддержку приобретения украинской древесины путем предоставления дотаций фирмам, поставляющим необработанную древесину в их страны.

В лесах Карпат и Полесья происходит самовольная, беспрерывная, незаконная вырубка лесов, наносящая значительные экономические убытки нашему государству, параллельно подрывая экологическую безопасность, что приводит к непредсказуемым последствиям. Немалую долю законно и незаконно вырубленного леса продают на Запад, то есть на экспорт. Дальнейшим вырубкам украинских лесов способствуют высокие цены, а также спрос на древесину. Они наносят огромный ущерб прежде всего дубовым лесам. Одновременно вырубают все больше хвойных деревьев (сосен и ели) в Карпатах. При этом лес, который вырубывают, почти не поступает на предприятия для его дальнейшей обработки, а целиком и полностью экспортируется как необработанная древесина. Вследствие таких действий в стране уничтожены и остановлены сотни перерабатывающих предприятий, ликвидированы тысячи рабочих мест, наше государство недополучает значительные суммы прибыли и превращается в сырьевую базу для других стран.

Стоит надеется лишь на то, что все обещания, которые дают всем подряд наши слепые поводыри, они никогда не выполняют...