Роберт Фицо обозвал журналистов "антисловацкими проститутками"

24.11.2016 (21:13)

Фицо стал премьер-министром Словакии в третий раз за последние десять лет

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо обозвал местных журналистов "грязными антисловацкими проститутками" за то, что они спросили его об обвинениях в растрате.

"Некоторые из вас - грязные антисловацкие проститутки, и я отвечаю за свои слова", - сказал Фицо журналистам, когда они спросили его об обвинениях относительно растраты средств.

"Вы не информируете, вы боретесь с властью", - сказал он.

Отметим, что недавно бывший сотрудник министерства иностранных дел Зузана Главкова обвинила министерство в незаконных доходах и отходе от правил государственных закупок в период председательства Словакии в ЕС.

В посте в блоге антикоррупционной организации Transparency International она сделала предположение, что министерство перевытратило средства на культурные мероприятия, в том числе на презентацию логотипа председательства Словакии.

Впоследствии правительство Словакии в письменном заявлении сообщило, что решительно отвергает все претензии Главковой.

Роберт Фицо стал премьер-министром Словакии в третий раз за последние десять лет