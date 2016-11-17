В Украине с 1 января рухнет цена на автомобили

24.11.2016 (21:22)

С 1 января 2017 могут отменить НДС

В Верховную Раду внесен законопроект №5401, предусматривающий отмену НДС уже с 1 января 2017 - в результате многие товары, в том числе и автомобили подешевеют на 20%.

Как отмечается, законопроект №5401 "Об отмене в Украине налога на добавленную стоимость" был зарегистрирован в Верховной Раде 16 ноября 2016, а 21-22 ноября направлен на рассмотрение в профильные комитеты.

"Отмена НДС сможет побороть коррупцию и сделает многие товары, в том числе автомобили, дешевле для потребителя на 20%. Инициаторы законопроекта в пояснительной записке приводят шокирующие факты. Поступления в бюджет от НДС все время уменьшаются по сравнению с суммами компенсации. Этот налог стимулирует коррупцию контролирующих органов", - говорится в сообщении.

В записке отмечается, что размеры так называемых "откатов" в период с 2010 до 2015 г. достигали 60% от суммы возврата НДС.

"В результате около 70% экономики страны находится в тени именно из-за несовершенства налоговой системы", - пишет издание.

Например, такие страны как США, Венгрия, Финляндия, Чехия имеют нулевую ставку НДС. В Швейцарии она составляет лишь 2,6-8%, в Японии, Сингапуре, Тайване, Малайзии - от 3 до 6%.

Законопроект предлагает отменить с 1 января 2017 налог на добавленную стоимость в Украине, как дискриминационный и коррупционный. В результате потребительский рынок, в частности рынок автомобилей получит мощный толчок к развитию.

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