Погода в Ужгороде и Закарпатье в пятницу, 25 ноября

|В Ужгороде весь день будет пасмурно, без осадков
В Закарпатской области переменная облачность, ночью без осадков, днем местами небольшой дождь.
Ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный 5-10 м / с. Температура воздуха ночью 4 ° тепла - 1 ° мороза, днем 4-9 ° тепла.
В Ужгороде весь день будет пасмурно, без осадков. Ночью и утром слабый туман. Ветер северо-западный 5-10 м / с. Температура воздуха ночью 2-4 °, днем 7-9 ° тепла.
Восход 07:53
Закат 16:42
Ухудшение видимости до 500 м
Температура за последние 130 лет 25 ноября:
МАКС: 14.5° (2003)
МИН: -11.5° (1983)
Народный прогноз погоды: 25 ноября почитается память святителя Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского. На Ивана обычно бывает снег. Если дождь на Ивана Милостивого, то, опять же, оттепели будут до Введения (4 декабря). В старину проделывали такой ритуал: в только что выпавший снег вставляли соломинку, если она провалится, значит, снег сойдет, если не провалится — снег останется на земле. Если снег в этот день выпадал, то считалось, что зима долго с места не сдвинется и весна будет поздней.
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