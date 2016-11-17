Погода в Ужгороде и Закарпатье в пятницу, 25 ноября

25.11.2016 (06:43)

В Ужгороде весь день будет пасмурно, без осадков

В Закарпатской области переменная облачность, ночью без осадков, днем местами небольшой дождь.

Ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный 5-10 м / с. Температура воздуха ночью 4 ° тепла - 1 ° мороза, днем 4-9 ° тепла.

В Ужгороде весь день будет пасмурно, без осадков. Ночью и утром слабый туман. Ветер северо-западный 5-10 м / с. Температура воздуха ночью 2-4 °, днем 7-9 ° тепла.

Восход 07:53

Закат 16:42

Ухудшение видимости до 500 м

Температура за последние 130 лет 25 ноября:

МАКС: 14.5° (2003)

МИН: -11.5° (1983)

Народный прогноз погоды: 25 ноября почитается память святителя Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского. На Ивана обычно бывает снег. Если дождь на Ивана Милостивого, то, опять же, оттепели будут до Введения (4 декабря). В старину проделывали такой ритуал: в только что выпавший снег вставляли соломинку, если она провалится, значит, снег сойдет, если не провалится — снег останется на земле. Если снег в этот день выпадал, то считалось, что зима долго с места не сдвинется и весна будет поздней.