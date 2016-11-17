На теледебатах во Франции победил пророссийский кандидат Фийон

25.11.2016 (06:49)

Фийон выступает за отмену санкций против РФ

Фийон, который выступает за отмену санкций против РФ и сближение с Москвой, получил 57% поддержки телеаудитории

Франсуа Фийон победил на теледебатах своего соперника на праймериз правых во Франции Алена Жюппе. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Как показал анализ мнений всей телеаудитории, Фийон опережает Жюппе с результатом 57% против 41%.

Согласно информации центра изучения общественного мнения Elabe, 71% избирателей из консервативного лагеря готовы проголосовать за Фийона, который оказался "более убедительным".

В поддержку Жюппе высказались только 28% консерваторов и правоцентристов.

В ходе дебатов поднимался вопрос о внешней политике Франции. Жюппе высказался в поддержку мягких реформ и за сохранение санкций против РФ. Также он сказал, что в случае избрания его президентом, настаивал бы на выполнении минских соглашений и неприемлемости аннексии Крыма.

Фийон заявил, что выступает за отмену санкций, поскольку считает, что санкционная политика Запада провалилась.

Французская исследовательница Франсуаза Том считает, что политика терпеливого завоевания Путиным контроля на элитами и общественным мнением в Европе дает свои результаты выборы за выборами. Журналист Николь Энен в журнале L'Obs написал, что Фийон - не русофил, а путинофил.

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