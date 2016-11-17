Порошенко обсудил с Трампом Крым и Донбасс

|Порошенко пообщался с автоответчиком в резиденции Трампа
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что избранный президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с ним поднял вопрос российской агрессии на востоке Украины и аннексии Крыма.
Об этом Порошенко сказал во время пресс-конференции в рамках саммита «Украина – ЕС» в Брюсселе. «Могу заверить вас, что вопрос российской агрессии, аннексии Крыма был поднят избранным президентом Трампом во время разговора со мной.
Я не хотел бы вам раскрывать содержание первого разговора между президентом Украины и избранным президентом США, но у меня была возможность очень подробную информацию предоставить ему о ситуации на востоке моей страны и в Крыму», – сказал Порошенко. По его словам, Украина имеет сильную двухпартийную поддержку в Конгрессе США и в целом среди политиков США, как республиканцев, так и демократов.
«Поэтому мы не ожидаем каких-либо значимых изменений в этой поддержке обеих партий», – подчеркнул Порошенко. Президент Украины Петр Порошенко 15 ноября провел телефонный разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом. Порошенко поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах и заверил в готовности к активному сотрудничеству с новой «Администрацией в интересах укрепления стратегического партнерства».
Дональд Трамп официально вступит в должность президента США 20 января 2017 года.
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Комментарии
Рейтинг: 0
Странно, что Хирург с Паниным ещё не депутаты Госдуры. Один был бы в комитете по культуре. Другой бы животных защищал.
Рейтинг: 2
Трамп может быть эксцентричным,но он не дурак,раз сумел заработать такое состояние.Не украсть,а заработать.Чтобы можно было спокойно жить в своей стране,а не скрываться и не иметь претензий со стороны налоговых и правоохранительных органов. Хочется надеяться,что он не развяжет новых войн и закончит имеющиеся,не станет нагнетать ситуацию против России и финансировать злобных шавок типа киевских хряков и свиноматок.Если шавки перейдут на самофинансирование своих армий и перестанут получать помощь из США,они поймут,что агрессии со стороны РФ нет.
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Улюкаев спрашивает Путина:
-Почему меня задержали за взятку всего лишь в 2 млн. долларов?
-Потому что сегодня по графику берут Шойгу, Лавров и Греф.
Рейтинг: -2
- Ой, доктор, он как только выпьет, сразу бежит кого-то спасать, что-то бомбить!
- Всё ясно: "Huilo-mania".
- Чьто?!
- "Синдром Путина!"
Рейтинг: -3
Мне кажется, Путин сейчас не очень популярен на Западе.
Единственный город, где его встретили бы с энтузиазмом — это Гаага.
Рейтинг: 4
Петя не понимает,выборами Трампа остановлена огромная работа Обезьяны по стаскиванию всех к краю пропасти,где ядерное пекло.Ещё месяц Мартышкиной работы в рамках лжи,которой он сопровождал свою преступную деятельность и когда трезвость вернётся к американцам, они будут молиться на Трампа за своё спасение и спасение своих детей.Особенно поразит вернувшихся из обезьяньего облика то, что это их любимые оппозиционеры в Сирии намеренно бьют по детям в школах, детских садах, больницам и домам мирных жителей. И на Донбассе по приказу Пети-презид.мира
Рейтинг: -4
Путлер:
-Очень много нужно сделать для развития этого туристического кластера (Крыма), чтобы хотя бы подняться до уровня Советского Союза.
Голос из зала:
-Год уточните, пожалуйста! До или после 54-го???
Рейтинг: -2
- А что имел в виду Путин, когда сказал: " У нас даже с набором в армию скоро будут проблемы"?
- Чтобы вам было понятнее, скажу по-простому - "Ихтамнеты" заканчиваются.
Рейтинг: 1
Чудик учи историю. Если бы не русский флот, вставший у берегов Америки , возможно, до сих пор бы не было штатов, как самостоятельного государства, а сохранялась бы английская колония.
Рейтинг: -4
-Владимир Владимирович, а вы за Сталина или за Гитлера?
-Я - вместо.
Рейтинг: 3
По поводу разговора Порошенко с Трампом, уже здесь шла речь. Очень четко было подчеркнуто, что Порошенко общался с автоответчиков в резиденции Трампа. Это же надо, Трамп послал Порошенко в Штатах, когда он хотел встретиться. И тут, после избрания, еще без окончательных результатов выборов, поспешил извиниться перед Порошенко. Это же надо свои фантазии выдавать за действительность. И главное верить в то, что ему все верят. Лучше бы ушел по собственному желанию и перестал издеваться над Украиной.
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СРОЧНО! Трамп по требованию Порошенко разрешит украм безвизовый режим с евросоюзом и украина заживет как никогда хорошо, все укры уволятся и будут на пособия жить.
Рейтинг: 3
Отелло нашелся- убивец душ безвинных!
Рейтинг: 1
«Границы России нигде не заканчиваются» — сказал Владимир Путин.
Если ты не чувствуешь, где у тебя заканчиваются границы, не постесняйся проверить их у психиатра.
Рейтинг: 6
Петя ты КАРАТЕЛЬ славянского народа, а не президент.Тебя америкосы сами ликвидируют как Хусейна и Кадаффи
Рейтинг: 5
И ты петя задрал украинцев со своим безвизовым режимом, ну сколько украинцев воспользуются этим режимом????? А шатаеiся по миру и бздишь, отвлекаешь украинцев от ежедневных проблем, которые ты создал, и протягиваешь руку, подайте милостыню.Сиди в Украине и занимайся производством, экономикой. Ты перекати поле, а не президент.
Рейтинг: 5
Что он пьет или курит?