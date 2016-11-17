Порошенко обсудил с Трампом Крым и Донбасс

25.11.2016 (06:58)

Порошенко пообщался с автоответчиком в резиденции Трампа

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что избранный президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с ним поднял вопрос российской агрессии на востоке Украины и аннексии Крыма.

Об этом Порошенко сказал во время пресс-конференции в рамках саммита «Украина – ЕС» в Брюсселе. «Могу заверить вас, что вопрос российской агрессии, аннексии Крыма был поднят избранным президентом Трампом во время разговора со мной.

Я не хотел бы вам раскрывать содержание первого разговора между президентом Украины и избранным президентом США, но у меня была возможность очень подробную информацию предоставить ему о ситуации на востоке моей страны и в Крыму», – сказал Порошенко. По его словам, Украина имеет сильную двухпартийную поддержку в Конгрессе США и в целом среди политиков США, как республиканцев, так и демократов.

«Поэтому мы не ожидаем каких-либо значимых изменений в этой поддержке обеих партий», – подчеркнул Порошенко. Президент Украины Петр Порошенко 15 ноября провел телефонный разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом. Порошенко поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах и заверил в готовности к активному сотрудничеству с новой «Администрацией в интересах укрепления стратегического партнерства».

Дональд Трамп официально вступит в должность президента США 20 января 2017 года.

Средняя продолжительность жизни в Европе достигла 80 лет