Курс валют на 25 ноября (+ новости экономики)

25.11.2016 (08:07)

Курс валют в Ужгороде 25.11.2016

Сейчас нет экономических оснований для падения курса национальной денежной единицы, заявил председатель Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин.

"Совет Национального банка будет делать все для того, чтобы мы имели стабильную национальную денежную единицу. Сейчас мы принимаем ряд решений, чтобы исправить ситуацию, которая сложилась в определенных секторах банковской сферы. Хочу отметить, что в настоящее время ситуация на валютном рынке не является угрожающей для стабильности национальной валюты. Экономических оснований для того, чтобы бояться, что гривна будет продолжать дальнейшее падение или обесцениваться в данный момент мы не имеем", - говорит он.

Также Данилишин отметил, что в проекте госбюджета-2017 заложен реалистичный курс гривны.

"Я считаю, что в бюджете заложено достаточно реалистичный курс. Сейчас и правительство, и в первую очередь Национальный банк делает все для того, чтобы обеспечить стабильность национальной денежной единицы. Кроме того, мы имеем ряд объективных условий для укрепления и пополнения валютных резервов НБУ и других качественных условий, которые будут поддерживать стабильность денежной единицы", - отметил глава Совета НБУ.

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Торги на межбанковском валютном рынке 24 ноября закрылись ростом курса доллара ( и в покупке, и в продаже на 2 коп.) - до 25,59-25,63 грн. Евровалюта подорожала и в покупке, и в продаже на 6 коп. - 27,05-27,09 грн. Курс российского рубля также незначительно вырос - 0,397-0,398 грн.