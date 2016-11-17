В Мукачево автомобиль сбил школьника (ВИДЕО)

25.11.2016 (08:47)

ДТП в Мукачево: Легковушка сбила ребенка

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Вчера в Мукачево на улице Мира, напротив центральной библиотеки, школьник попал под колеса автомобиля. На сколько пострадал мальчик не известно, но его забрала "скорая".Учитывая кадры на видео, после удара ребенок встал, но возможно это было в шоковом состоянии.Как видно на видео с камер наблюдения, небольшая группа ребят переходила дорогу, но один из них забыл и внезапно решил перебежать дорогу. Так как другие машины перекрывали видимость, как школьник, так и сам водитель не увидели друг друга.На место сразу прибыла следственно-оперативная группа.