В Киеве полиция устроила погоню за пьяными работниками СБУ

25.11.2016 (09:23)

На Подоле пьяные СБУшники убегали от полиции

Пьяные СБУшники пытались уйти от погони полицейских по ночному Киеву.

Инцидент произошел ночью в центре Киева (Подол). Водитель черного автомобиля "Мерседес" (государственный номер AA0300CI) отказался выполнять требования полицейского экипажа об остановке, началась погоня, итогом которой все же стала остановка правонарушителя.

Двум полицейским экипажам удалось преградить путь нарушителю, прижав его к обочине. Водитель отказался предъявлять документы, заявив, что он является сотрудником СБУ.

На подмогу водителю приехала толпа таких же пьяных и агрессивно настроенных. По их словам, они сотрудники райотделов, СБУ и военные.

Постоянно предлагали "порешать на месте". Когда поняли, что такой "номер не пройдёт", начались угрозы. Проходить тест на состояние алкогольного опьянения водитель отказался. На место вызвали ВСП и начальника военной части.

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