В Ужгороде ночью сгорели склады пиломатериалов

25.11.2016 (09:47)

В течении часа пожар удалось локализовать, ликвидация пожара продолжается

Пожар начался в пятницу ночью, загорелись склады пиломатериалов частного деревообрабатывающего предприятия в областном центре Закарпатья.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС. В течении часа пожар удалось локализовать, ликвидация пожара продолжается.

По предварительной информации пожарных огонь уничтожил крышу, площадью около 200 квадратных метров, перекрытия на площади около 50 квадратных метров. Однако от огня удалось спасти рядом расположенное здание.

На месте происшествия работали четыре единицы техники и 23 пожарника. Жертв в результате пожара нет. Что стало причиной огня на данный момент уточняют.

Травмированных и погибших на пожаре нет, сообщают в пресс-службе.

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