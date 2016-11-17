В Закарпатье спасатели сняли горе-садовода с 15-метрового дерева

25.11.2016 (10:00)

Спасатели в Тячево сняли мужчину с верхушки дерева

24 ноября в 14:30 бойцы ГСЧС 8-й государственной пожарно-спасательной части примчались на помощь 49-летнему жителю Тячево на улицу Вайды, который не мог самостоятельно слезть с дерева.

Прибыв на место вызова, спасатели с помощью выдвижной лестницы и специального оборудования помогли бедному мужчине спуститься с высоты. Выяснилось, что потерпевший решил обрезать ветки на старом дереве высотой почти 15 метров. А когда понял, что самостоятельно вернуться на землю не может, то стал звать на помощь. Медицинская помощь спасенному не потребовалась.

У ДСНС Украины в Закарпатской области.

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