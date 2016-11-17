Москаль категорически против отмены запрета на вывоз кругляка

25.11.2016 (10:27)

Проданные за копейки Карпаты станут национальным, - Москаль

Председатель Закарпатской ОГА лично будет просить нардепов от области не голосовать за отмену моратория на экспорт леса.

Геннадий Москаль выступает категорически против отмены запрета на вывоз необработанной древесины из Украины.

- Давайте не будем уподобляться аборигенам, в которых колонисты за стеклянные игрушки выманивали землю, - заявляет Москаль. - А докажем, что мы европейская нация, которая имеет свой гонор и хранит национальные богатства. Об 600 миллионах евро помощи через полгода все забудут, а вырубленные и проданные за копейки Карпаты станут национальным позором на долгие годы. Закарпатье - единственная область, лесистость которой занимает более половины территории, и мы единственные в Украине, кто не продает в Европу ни топливную, ни деловую древесину. Так должно быть и дальше.

Пусть европейские партнеры переносят деревообрабатывающее производство к нам и делают готовую продукцию, а не превращают Украину в сырьевой придаток. Я лично буду просить нардепов от Закарпатья не голосовать за отмену моратория на вывоз необработанной древесины за границу.

Напомним, что вчера президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Украина в ближайшие недели отменит запрет на экспорт необработанной древесины. В ответ на это ЕС готов предоставить нашей стране последний транш финансовой помощи в сумме 600 000 000 евро.