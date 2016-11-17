Полицейские изъяли у закарпатца более трех килограммов наркозелья (ФОТО)

|Закарпатец прятал дома наркотики килограммами
Во время обысков в трех квартирах 33-летнего жителя с.Нижние Ворота Воловецкого района Закарпатья работники полиции обнаружили и изъяли 1150 граммов марихуаны и 2 кг.150 г. семян конопли.
Воловецкие полицейские вместе с бойцами роты специального назначения областной полиции провели санкционированные судом обыски в трех домах 33-летнего жителя с.Нижние Ворота Воловецкого района. Этот человек уже проходит по уголовному производству.
Во время обыска в квартире подозреваемого правоохранители обнаружили и изъяли 250 граммов марихуаны и семена конопли весом около 2 кг.
По другому адресу - в доме, которым владеет подозреваемый - нашли 150 граммов аналогичного семян.
В еще одном доме фигуранта дела обнаружили 900 граммов готовой к употреблению марихуаны.
Все изъятое вещество общим весом 3 кг.300 г. направлено на экспертизу. По данному факту начато уголовное производство. Следствие должно выяснить, откуда у мужчины столько наркозелья и зачем оно ему.
Отдел коммуникации полиции Закарпатской области.
В Закарпатье наркоман пытался съесть наркотики, чтобы не попасться полиции (ФОТО)
Рейтинг: 0