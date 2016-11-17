Полицейские изъяли у закарпатца более трех килограммов наркозелья (ФОТО)

25.11.2016 (12:20)

Закарпатец прятал дома наркотики килограммами

Во время обысков в трех квартирах 33-летнего жителя с.Нижние Ворота Воловецкого района Закарпатья работники полиции обнаружили и изъяли 1150 граммов марихуаны и 2 кг.150 г. семян конопли.

Воловецкие полицейские вместе с бойцами роты специального назначения областной полиции провели санкционированные судом обыски в трех домах 33-летнего жителя с.Нижние Ворота Воловецкого района. Этот человек уже проходит по уголовному производству.

Во время обыска в квартире подозреваемого правоохранители обнаружили и изъяли 250 граммов марихуаны и семена конопли весом около 2 кг.

По другому адресу - в доме, которым владеет подозреваемый - нашли 150 граммов аналогичного семян.

В еще одном доме фигуранта дела обнаружили 900 граммов готовой к употреблению марихуаны.

Все изъятое вещество общим весом 3 кг.300 г. направлено на экспертизу. По данному факту начато уголовное производство. Следствие должно выяснить, откуда у мужчины столько наркозелья и зачем оно ему.

Отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

В Закарпатье наркоман пытался съесть наркотики, чтобы не попасться полиции (ФОТО)