Закарпатец опустошал чужие кредитки

25.11.2016 (12:45)

У жительницы Свалявы исчезли деньги на банковской карточке

С сообщением о краже в полицию обратилась жительница Свалявы в Закарпатской области. Женщина сообщила, что из ее квартиры украли банковскую карточку. Из нее неизвестный снял средства в сумме 1500 гривен.

Проведя ряд оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили личность подозреваемого. Им оказался сожитель заявительницы.

53-летний мужчина всячески отрицал свою вину. Правоохранители доказали его причастность к совершению кражи, показав ему фото с банковского терминала, на котором четко видно его лицо. Мужчина признал свою вину и рассказал, что за ворованные деньги купил себе зимние сапоги, а остальные потратил на мелочи.

«Случаи, когда деньги воруют близкие или знакомые люди встречаются довольно часто. Чтобы предотвратить это, нужно придерживаться простого правила - всегда беречь пин-код в тайне», - комментирует начальник следственного отделения полиции Свалявы Павел Гиндрюк.

В отношении подозреваемого также направлены в суд материалы с обвинительным актом за причинение им телесных повреждений его сожительнице.

Сведения о данном событии внесены в Единый реестр досудебных расследований. За совершенное мужчине придется понести наказание по части 1 статьи 185 Уголовного кодекса Украины (кража).

Отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

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