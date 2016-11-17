Янукович расскажет о событиях Майдане (онлайн-трансляция)
25.11.2016 (12:59)
Допрос Януковича по делу "беркутовцев": Онлайн-трансляция
Суд огласил перерыв в заседании на 20 минут
После перерыва стороны обсудят возможность перенесения заседания. Рассматриваются даты 28 ноября и 2 декабря.
Допрос Виктора Януковича по делу о гибели людей в Киеве во время Майдана проходит сегодня в Святошинском районном суде Киева. Самого экс-президента страны в ней нет: он выходит на связь по скайпу из ростовского областного суда. При этом в Киеве приняты повышенные меры безопасности: здание суда охраняют 130 полицейских. Минувшей ночью поблизости уже произошел инцидент: в подземном коллекторе загорелся кабель, что, как сообщил источник в силовых органах, могло быть диверсией для срыва допроса.
Журналистов в Ростове начали пускать в суд. Перед входом — толкучка. Представителей СМИ порядка ста человек. Российские и украинские. Все проходят через рамку металлодетектора. Охрана тщательно обыскивает сумки, буквально выворачивает карманы, с помощью фонариков проверяет даже содержимое дамских косметичек и кошельков. Очередь журналистов двигается очень медленно.
В толпе все вспоминают суд над Савченко. После осмотра, журналистов приглашают в конференц-зал, где будут транслировать допрос Януковича. В 13.50 прошел слух — вроде бы только сейчас привезли экс-президента Украины. Слышится звук сирены. Сотрудники суда не комментируют ситуацию.
Обстановка с Святошинском суде тем временем накалилась: в него так и не доставили обвиняемых "беркутовцев" из заблокированного СИЗО. При этом на входе в зал уже успела произойти драка. Заседание без обвиняемых начаться не сможет.
Суд огласил перерыв в заседании на 20 минут
После перерыва стороны обсудят возможность перенесения заседания. Рассматриваются даты 28 ноября и 2 декабря.
Святошинский районный суд Киева объявил перерыв в заседании по делу 5 бывших сотрудников спецподразделения "Беркут".
Перерыв был объявлен для решения вопрос о доставке подсудимых в суд. Как известно, несколько десятков человек блокируют выезд экс-"беркутовцев" в Святошинский суд.
При этом, в ростовском суде настаивают на проведении допроса сегодня. Экс-президент Виктор Янукович также высказался против переноса заседания на другую дату.
15.31. Последний заявил. что в Киеве намеренно затягивают судебный процесс и раскритиковал суд и обвинение. Никаких других содержательных заявлений сделано не было.
15.27. Янукович начал выступление. Говорит, что сам комментировать не хочет, и передал слово адвокату.
15.15. В ростовском суде параллельно происходит путаница: теперь всех журналистов отправляют в холл: Янукович решил выступить там (напомним, что в 19.00 у него была назначена пресс-конференция).
15.13. На Украине тем временем продолжают выяснять, кто же виновен в срыве заседания. Адвокаты заявляют. что "беркутовцев" и не готовили к выезду из СИЗО, министр МВД Арсен Аваков это опровергает: он считает, что "Янукович уже достаточно спровоцировал крови и бед в Украине. МВД не будет участвовать в очередной провокации московской марионетки и вступать в силовой конфликт с протестующими".
15.08. Янукович готовится сделать заявление: отвечать на вопросы он не собирается. В зал вошли десяток охранников, которые просят освободить первый ряд. Они предлагают всем журналистам сесть и объясняют, что в целях безопасности стоять не рекомендуется.
15.00. Заседание объявили закрытым. Янукович попросил украинский суд до понедельника выяснить, по чьей вине сорвался процесс сегодня
14.59. Окончательно решено, что заседание состоится 28 ноября.
14.54. Пресс-конференция Януковича, в которую неожиданно превратился допрос, может начаться уже через 5 минут.
14.43. Янукович сейчас все же намерен выйти к журналистам, несмотря на несостоявшееся заседание: последние при этом до сих пор продолжают прибывать.
14.31. Тем временем в украинском суде происходит перепалка прокурора и адвоката. Прокурор обвиняет адвоката в том, что тот подозревает его в срыве заседания путем недоставки заключенных. Адвокат, в свою очередь, утверждает, что прокуратура не хочет объективного расследования преступлений радикалов и обвиняет во всем бывших правоохранителей.
Характерно. что перепалка изначально шла на русском языке, пока прокурор не спохватился и не перешел на украинский.
14.30. Украинские журналисты, которые тоже присутствуют в ростовском зале суда, не скрывают возмущения: "Нас в очередной раз обманули". Передают эмоциональные репортажи на Украину: "Мы рады, что Янукович говорил на украинском. Мы разочарованы срывом заседания. Но это было предсказуемо".
14.26. В зале ростовского суда журналисты вздыхают: "Ничего удивительного, так может бесконечно отклыдываться". Вспоминают процесс Савченко: "В тот раз, когда рассматривали ее дело, заседания тоже переносили постоянно".
14.25. Связь между судами закончилась. Наш корреспондент передает, что Янукович, который так и не смог выступить, выглядел уставшим: он якобы не спал предыдущие ночи, готовясь к допросу.
14.22. Начинаются технические переговоры двух судов о переносе даты: на конец ноября или все же начало декабря.
14.20. Янукович пытался все же взять слово и сделать заявление, однако его прервали, объяснив, что сейчас допрос не идет. Говорит экс-президент при этом на украинском.
14.19. Похоже, что суда не будет и 28 ноября: в силу технических деталей в России его относят на 2 декабря.
14.18. Адвокат "беркутовцев" все же надеется, что суд будет отложен лишь на час-полтора, так как иначе будут нарушены их права. Но суд прислушиваться к нему пока не склонен.
14.15. Суд отложен до 28 ноября в связи с невозможность доставить обвиняемых из СИЗО в Киеве.
14.12. Судья в Ростове утверждает, что Янукович предъявил паспорт гражданина Украины: все законно.
14.12. Два суда - в Киеве и Ростове - вышли на связь друг с другом. Киев желает Ростову доброго дня. Российский судья представляет своих помощников.
Комментарии
Рейтинг: 3
Зря Янукович не применил жесткие меры и в отношении парасенко, яценюка и других карателей. Не было бы столько жертв и Крым был бы украинским. Америкосы с киевскими хряками добились своего - промышленность, сельское хозяйство развалено, безработица, коррупция. Копченый получил удовольствие и хихикает, как славяне мочат друг друга.
Рейтинг: 6
судить будут Федоровича за долар по 8 гривен