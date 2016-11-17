Янукович расскажет о событиях Майдане (онлайн-трансляция)

25.11.2016 (12:59)

Допрос Януковича по делу "беркутовцев": Онлайн-трансляция

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Суд огласил перерыв в заседании на 20 минут После перерыва стороны обсудят возможность перенесения заседания. Рассматриваются даты 28 ноября и 2 декабря. Допрос Виктора Януковича по делу о гибели людей в Киеве во время Майдана проходит сегодня в Святошинском районном суде Киева. Самого экс-президента страны в ней нет: он выходит на связь по скайпу из ростовского областного суда. При этом в Киеве приняты повышенные меры безопасности: здание суда охраняют 130 полицейских. Минувшей ночью поблизости уже произошел инцидент: в подземном коллекторе загорелся кабель, что, как сообщил источник в силовых органах, могло быть диверсией для срыва допроса. Журналистов в Ростове начали пускать в суд. Перед входом — толкучка. Представителей СМИ порядка ста человек. Российские и украинские. Все проходят через рамку металлодетектора. Охрана тщательно обыскивает сумки, буквально выворачивает карманы, с помощью фонариков проверяет даже содержимое дамских косметичек и кошельков. Очередь журналистов двигается очень медленно.В толпе все вспоминают суд над Савченко. После осмотра, журналистов приглашают в конференц-зал, где будут транслировать допрос Януковича. В 13.50 прошел слух — вроде бы только сейчас привезли экс-президента Украины. Слышится звук сирены. Сотрудники суда не комментируют ситуацию.Обстановка с Святошинском суде тем временем накалилась: в него так и не доставили обвиняемых "беркутовцев" из заблокированного СИЗО. При этом на входе в зал уже успела произойти драка. Заседание без обвиняемых начаться не сможет.Суд огласил перерыв в заседании на 20 минут После перерыва стороны обсудят возможность перенесения заседания. Рассматриваются даты 28 ноября и 2 декабря.Святошинский районный суд Киева объявил перерыв в заседании по делу 5 бывших сотрудников спецподразделения "Беркут". Перерыв был объявлен для решения вопрос о доставке подсудимых в суд. Как известно, несколько десятков человек блокируют выезд экс-"беркутовцев" в Святошинский суд.При этом, в ростовском суде настаивают на проведении допроса сегодня. Экс-президент Виктор Янукович также высказался против переноса заседания на другую дату.15.31. Последний заявил. что в Киеве намеренно затягивают судебный процесс и раскритиковал суд и обвинение. Никаких других содержательных заявлений сделано не было.15.27. Янукович начал выступление. Говорит, что сам комментировать не хочет, и передал слово адвокату.15.15. В ростовском суде параллельно происходит путаница: теперь всех журналистов отправляют в холл: Янукович решил выступить там (напомним, что в 19.00 у него была назначена пресс-конференция).15.13. На Украине тем временем продолжают выяснять, кто же виновен в срыве заседания. Адвокаты заявляют. что "беркутовцев" и не готовили к выезду из СИЗО, министр МВД Арсен Аваков это опровергает: он считает, что "Янукович уже достаточно спровоцировал крови и бед в Украине. МВД не будет участвовать в очередной провокации московской марионетки и вступать в силовой конфликт с протестующими".15.08. Янукович готовится сделать заявление: отвечать на вопросы он не собирается. В зал вошли десяток охранников, которые просят освободить первый ряд. Они предлагают всем журналистам сесть и объясняют, что в целях безопасности стоять не рекомендуется.15.00. Заседание объявили закрытым. Янукович попросил украинский суд до понедельника выяснить, по чьей вине сорвался процесс сегодня14.59. Окончательно решено, что заседание состоится 28 ноября.14.54. Пресс-конференция Януковича, в которую неожиданно превратился допрос, может начаться уже через 5 минут.14.43. Янукович сейчас все же намерен выйти к журналистам, несмотря на несостоявшееся заседание: последние при этом до сих пор продолжают прибывать.14.31. Тем временем в украинском суде происходит перепалка прокурора и адвоката. Прокурор обвиняет адвоката в том, что тот подозревает его в срыве заседания путем недоставки заключенных. Адвокат, в свою очередь, утверждает, что прокуратура не хочет объективного расследования преступлений радикалов и обвиняет во всем бывших правоохранителей.Характерно. что перепалка изначально шла на русском языке, пока прокурор не спохватился и не перешел на украинский.14.30. Украинские журналисты, которые тоже присутствуют в ростовском зале суда, не скрывают возмущения: "Нас в очередной раз обманули". Передают эмоциональные репортажи на Украину: "Мы рады, что Янукович говорил на украинском. Мы разочарованы срывом заседания. Но это было предсказуемо".14.26. В зале ростовского суда журналисты вздыхают: "Ничего удивительного, так может бесконечно отклыдываться". Вспоминают процесс Савченко: "В тот раз, когда рассматривали ее дело, заседания тоже переносили постоянно".14.25. Связь между судами закончилась. Наш корреспондент передает, что Янукович, который так и не смог выступить, выглядел уставшим: он якобы не спал предыдущие ночи, готовясь к допросу.14.22. Начинаются технические переговоры двух судов о переносе даты: на конец ноября или все же начало декабря.14.20. Янукович пытался все же взять слово и сделать заявление, однако его прервали, объяснив, что сейчас допрос не идет. Говорит экс-президент при этом на украинском.14.19. Похоже, что суда не будет и 28 ноября: в силу технических деталей в России его относят на 2 декабря.14.18. Адвокат "беркутовцев" все же надеется, что суд будет отложен лишь на час-полтора, так как иначе будут нарушены их права. Но суд прислушиваться к нему пока не склонен.14.15. Суд отложен до 28 ноября в связи с невозможность доставить обвиняемых из СИЗО в Киеве.14.12. Судья в Ростове утверждает, что Янукович предъявил паспорт гражданина Украины: все законно.14.12. Два суда - в Киеве и Ростове - вышли на связь друг с другом. Киев желает Ростову доброго дня. Российский судья представляет своих помощников.