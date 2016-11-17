Портативный кальян – практичный и удобный девайс

|При покупке электронного кальяна нужно быть очень внимательными
Если электронные сигареты появились на мировом рынке относительно давно, то электронные кальяны завоевывают своих почитателей, лишь несколько последних лет. И завоевывают, надо сказать, небезуспешно.
В отличие от классического кальяна, электронный использует специальные жидкости на любой вкус и вырабатывает ароматизированный пар. Благодаря особому составу, жидкость становится паром при низкой температуре, и нужный вкус можно получить при отсутствии продуктов горения, которые пагубно влияют на организм человека.
Качественные и недорогие портативные кальяны
можно купить в магазине Allhookah, где всегда большой выбор и приятные цены, а также быстрая доставка по Киеву и Украине. От электронных же сигарет кальян отличается способом курения: сигарету курят затяжками, а кальян – полным вдохом.
Существуют как большие, так и маленькие карманные или портативные электронные кальяны, а также необычная кальян-ручка. Большие кальяны похожи на классические, а их отличие заключается в том, что готовить электронный кальян не нужно. Достаточно просто подобрать аромат по вкусу. Кальян-ручка похож своим внешним видом на электронную сигарету.
Портативный кальян, как следует из названия, можно носить с собой и использовать практически повсюду. Современные электронные кальяны экономичны и практичны, ведь жидкость для них продается по доступным ценам, а также элегантны, мобильны и безопасны. Их очень просто заряжать, а современный дизайн и возможность выбрать или создать для курения свой индивидуальный неповторимый вкус делают электронные кальяны доступными и подходящими любому человеку.
При выборе портативного электронного кальяна обращать внимание следует на качество сборки, мощность аккумулятора, возможность повторной заправки при опорожнении емкости. Некоторые модели предусматривают одновременно использование двух картриджей, что позволяет смешивать вкусы.
У ведущих производителей электронных кальянов комплектация самая полная, и в набор входят все необходимые элементы для наслаждения курением. Там должны находиться картриджи, зарядное устройство, мундштуки, трубки, силиконовые наконечники. А инструкция позволит легко самостоятельно собрать купленное изделие.
При покупке электронного кальяна нужно быть очень внимательными, чтобы не стать жертвой подделки. Проверяйте комплектацию, внешний вид кальяна и требуйте у продавца гарантию. Покупайте оригинальные модели у сертифицированных продавцов, чтобы не испытать разочарование при курении.