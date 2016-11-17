Япония отреагировала на размещение российских ракет на Курилах

|Четыре острова являются неотъемлемой частью территории Японии
Размещение Россией ракетных комплексов на Курильских островах вызывает сожаление.
Об этом в ходе выступления в верхней палате парламента заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ.
"Четыре острова являются неотъемлемой частью территории нашей страны", - сообщил Абэ.
Также японский премьер отметил, что Япония уже направила по дипломатическим каналам, что это (размещение Россией вооружения на Курилах - Ред.) не совместимо с позицией Японии и вызывает сожаление.
Как сообщалось ранее, Россия разместила на Курильских островах Итуруп и Кунашир комплексы "Бастион" и "Бал" со сверхзвуковыми ракетами оперативного назначения. Япония в свою очередь заявила, что рассмотрит принятие соответствующих мер в ответ на размещение российских ракетных комплексов на Курильских островах — Итуруп и Кунашир.
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