В Ужгороде несколько сотен цыган проживают по одному адресу (ФОТО)

25.11.2016 (15:29)

Около 250 ромов проживают по одному адресу в Ужгороде

На небольшой территории недалеко «Пьяного базара» в областном центе Закарпатья по общему адресу ул. Пирогова, 1 размещаются несколько помещений, где всего проживают около 250 цыган. Ежемесячно общину ромов пополняют трое-четверо младенцев.

Для решения проблем паспортизации, легализации существующей застройки цыганских семей Ужгорода накануне это место проживания цыган посетили члены городского координационного совета по вопросам защиты и интеграции в украинское общество ромских национальных меньшинств: заместитель городского головы Ужгорода Александр Билак, руководители служб: по делам детей - Марина Арокгати, градостроительного кадастра - Михаил Ивегеш, Ужгородского городского центра социальных служб для детей, семьи и молодежи Иван Фленько, представитель благотворительного фонда «Благо» Элеонора Кулчар.

На первый взгляд, большинство зданий на Пирогова, 1, кажется, развалятся от порыва ветра. Однако, уверяют, жизнь здесь в последнее время существенно изменилось к лучшему. В том числе и благодаря благотворителям, прежде всего, организации «Дом милосердия», которая привлекает средства из разных источников.

Рассказывают, если раньше на территории был более метровый слой мусора, то сейчас его вычистили и вывезли. Ромы пытаются упорядочить жилье - провели водоснабжение, по счетчикам платят за электроэнергию. К примеру, одна из молодых семей обустроили ванную, берегут подаренные благотворителями плазменный телевизор, имеют компьютеры, подключили Интернет. Уверяют, дети с этого поселения ходят в школы города. В то же время, просят помочь с обустройством переулка, который ведет к домам, потому что во время ливней он и двор компактного поселения превращаются в болото.

Представители городского совета Ужгорода пообщались с жителями, один из них говорит, что у его ныне уже покойного деда когда-то были документы на дом, который впоследствии сгорел. И даже у него указано в паспорте не только общий адрес - Пирогова, 1, а указан номер дома. Однако у многих соседей нет ни документов на жилье, никаких удостоверений личности. Со всем этим и помогать городской совет. Совместно с фондами «Благо», «Открытое общество» готовится проект решения, направленный на получение ими всех необходимых выплат и пособий, социализацию ромов, в общем интеграцию в общественную жизнь.

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