Мэр Ужгорода в ресторане случайно встретил премьер-министра Венгрии (ФОТО)

|Встреча Андриива и Орбана в ресторане за обедом
Глава Ужгорода был в Венгрии с официальным визитом. В перерыве между официальными мероприятиями мэр Андреев зашел пообедать в ресторан. В котором как оказалось, как раз обедал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
За обедом Богдан Андриив поблагодарил Виктора Орбана за поддержку Украины.
"Между официальными мероприятиями наши друзья из Дебрецена пригласили в очень колоритный ресторан с национальной кухней за городом. К нашему большому удивлению рядом с нами преспокойно обедал и Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан со своей командой! Предоставилась возможность поблагодарить за поддержку Украины!", - написал Богдан Андриив на своей странице в сети Фейсбук.
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