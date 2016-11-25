Почему Аваков и компания сорвали допрос Януковича?

25.11.2016 (18:21)

Янукович просит суд приобщить к делу "майдана" три тома новых свидетельств

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Допрос четвертого президента Украины Виктора Януковича запланированный на сегодня, так и не состоялся из-за того, что "беркутовцев" не доставили из СИЗО. Его отложили на 28 ноября.Экс-президент Украины Виктор Янукович обратился к Святошинскому районному суду Киева с просьбой приобщить к делу собранные им и его помощниками дополнительные свидетельства о преступлениях на "майдане" зимой 2013 - 2014 года."Я и мои помощники подготовили большие материалы - это три больших тома, вы их увидите. Это дополнительные свидетельства тех преступлений, которые были совершены на "майдане". И мы будем просить Святошинский суд и Генпрокуратуру Украины, чтобы эти материалы были изучены и приобщены к делу", - сказал он в интервью телеканалам.Янукович также требует расследовать преступления в отношении сотрудников правоохранительных органов во время "майдана". "Мы считаем, что это дело не может быть рассмотрено без следствия по погибшим сотрудникам правоохранительных органов. Эти преступления остались безнаказанными. Это нарушение конституции. Все прикрываются "майданными" законами, которые не дают следователям подойти объективно к этому расследованию", - заявил экс-президент.Янукович подчеркнул, что расстрелы участников акции и бойцов спецподразделения "Беркут" велись "из одних и тех же зданий".Уже после сегодняшнего сорванного допроса Янукович выступил перед журналистами в Ростове и заявил, что украинская сторона боится "правды", в чем уже сознался Аваков.И после каждого сорванного допроса Янукович будет говорить тоже самое - украинская власть боится, что он расскажет "правду" и этот посыл будут разносить по всей Украине мощные прокремлевские СМИ и "троли". И самое плохое - подозрения, что власть что-то скрывает про Майдан, будут расти в душе не только "ватников" и им сочувствующим, но и в огромной "зрадофильской" армии украинских патриотов. Так что, украинской стороне лучше было б не прятать голову в песок как любимая птица Януковича, а все же поскорее публично допросить беглеца.Так что к Луценко и Авакову есть очень много вопросов...В соцсетях патриоты предлагают Луценко и Авакову переносить допросы Януковича ежедневно, до тех пор, пока он сам не признает свою вину...Очень интересную информацию выдал извесный адвокат Федур, который заявил, что допрос Януковича сорвали должностные лица МВД Украины. Более детально смотрите на видео :