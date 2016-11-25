Как исчезнуть из интернета

25.11.2016 (18:48)

Как удалить свои данные из интернета?

Уже через несколько лет на каждого землянина будет приходиться по несколько подключенных к интернету устройств.

Как удалить свои данные из интернета? Шведы – знают

Шведские программисты Вилле Долбо и Линус Юннебак запустили сайт Deseat.me, который позволяет вытереть все свои учетные записи пользователям Google. Но для начала нужно войти в свой интернет-аккаунт, после чего программа просканирует все подключенные к нему профили.

В списке, который сформирует Deseat.me, можно выбрать именно те пункты, которые пользователь хотел бы удалить. Потом сервис перенаправит на страницу, где можно вытереть интернет-аккаунты. Для этого достаточно нажать лишь одну кнопку, сообщил The Huffington Post.

iPhone может раскрыть ваше местоположение



В Китае пользователи смартфонов от Apple столкнулись с проблемами безопасности при использовании функции Live Photo. В социальных сетях китаянка предупредила, что место, где вы сделали подобную фотографию можно легко установить. Она с помощью iPhone 7 сделала "живое фото" своей дочери в детском саду и выложила в соцсеть Weibo. На протяжении получаса с ней связался неизвестный и сообщил точный адрес упомянутого детского садика, сообщила местная пресса.

Встревоженная мать отметила, что неизвестный, к счастью не имел злых намерений в отношении ее дочери. Однако она заявила, что Apple должна исправить этот недостаток. Сама компания пока не прокомментировала этот случай.

Facebook поможет найти Wi-Fi



Крупнейшая социальная сеть мира тестирует новую функцию, с помощью которой можно отыскать Wi-Fi-точки рядом с местом своего пребывания. По данным The Next Web, таким образом компания старается поощрить своих пользователей чаще и больше использовать сервис прямых видеотрансляций. Современные мобильные сети не везде могут обеспечить достаточную скорость и качество интернет-подключения.

По состоянию на сегодня известно, что новая функция доступна в нескольких странах владельцам iOS-устройств и, возможно, пользователям смартфонов под управлением Android.

На каждого землянина будет приходиться по несколько подключенных к интернету устройств



К 2020 году количество подключенных к интернету гаджетов вырастет до 24 млрд – это больше, чем 4 устройства на одного человека, подсчитали исследователи из BI Intelligence.

Сначала интернет вещей появился на персональных компьютерах, затем эту экосистему пополнили смартфоны, планшеты, смарт-часы и телевизоры. Теперь, считают аналитики, наступила пора всех устройств, которые окружают человека в повседневной жизни. Новейшие технологии изменят способ, которым мы взаимодействуем с домами, пользуемся транспортом, работаем и многое другое, убеждены в BI Intelligence.

Panasonic выпустит робота-слугу за $60 млн



Японский производитель заинтересовался разработкой стартапа Seven Dreamers и намерен вложить в выпуск работа Laundriod $60 млн. Это устройство размером с холодильник должно освободить домохозяек от такой рутины, как сортировка и складывание выстиранной одежды, сообщила The Telegraph.

По подсчетам Seven Dreamers, на подобную работу в среднем люди тратят около 9 тыс. часов (или 372 дня) за всю свою жизнь. На рынок компания намерена выпустить Laundroid в марте 2017 года, но не раскрыла других подробностей этого устройства.

В Украине с 1 января рухнет цена на автомобили