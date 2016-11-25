Погода в Закарпатье и Ужгороде в субботу, 26 ноября

26.11.2016 (07:37)

В Ужгороде облачная с прояснениями погода, без существенных осадков

В Закарпатской области переменная облачность, без существенных осадков. Ночью и утром местами туман, слабый гололед. Ветер северный 5-10 м / с. Температура воздуха ночью 1 ° тепла - 4 ° мороза, днем 5-10 °, в горах местами 2-4 ° тепла.

Несмотря на ясную ночь, утро в Ужгороде - облачное. Тучи займут свое место под солнцем и не оставят его до самого вечера. Без осадков. Ветер северный 5-10 м / с. Температура ночью 0-2 ° мороза, днем 7-9 ° тепла.

Температура за последние 130 лет

26 ноября:

МАКС: 16.7° (2003)

МИН: -13.1° (1975)

Народный прогноз погоды: В этот день почитается память святителя Иоанна Златоустого, архиепископа Константинопольского. С прежних времен известно, что «на Златоуста все поле пусто». В это время «всякая зябь останавливается в росте», то есть земля погружается в сон до весны. В старину говорили: «Созывает зима на Ивана Златоуста свою свиту: вьюги и метели и даёт холодам наказ — оттепели унять». Иней на деревьях в этот день говорил, что можно ожидать хорошего урожая.