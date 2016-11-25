Легендарный команданте Фидель Кастро умер в возрасте 90 лет

26.11.2016 (07:59)

Умер Фидель Кастро

Государственный деятель, лидер кубинской революции, лидер Кубы с 1959 по 2008 годы Фидель Кастро скончался в возрасте 90 лет, сообщают ведущие американские СМИ в субботу.

"Фидель Кастро умер в пятницу в 7 часов вечера по местному времени в возрасте 90 лет", - говорится в сообщении издания New York Post.

Отмечается, что "весть о его кончине прозвучала в эфире кубинского телевидения".

Фидель Кастро родился 13 августа 1926 года. С декабря 1976 года был председателем Государственного совета и Совета министров Кубы, являлся также главнокомандующим Революционными вооруженными силами и председателем Совета национальной обороны страны. Правил Кубой 30 лет.

Фидель Кастро пережил за свою жизнь множество покушений. Он был одним из руководителей, чья жизнь находилась под постоянной угрозой. За 638-ю планировавшимися и осуществлёнными на него покушениями стояло как американское правительство, так и кубинские противники Кастро и американские мафиозные группы, которые были недовольны тем, что после победы революции Кастро прибрал к рукам знаменитые гаванские казино и бордели. Во время президентства Эйзенхауэра на Кастро было совершено 38 покушений, Кеннеди — 42, Джонсона — 72, Никсона — 184, Картера — 64, Рейгана — 197, Буша старшего — 16, Клинтона — 21.

Для США уничтожение Кастро стало своего рода навязчивой идеей: в ход шли отравленные сигареты, акваланги с туберкулёзной палочкой в баллонах, бомбы в бейсбольных мячах, ручки-шприцы и многое другое.

«Всё остальное — менее важно, не жалеть денег, времени, людских ресурсов и усилий» — говорилось в одной из записок Белого дома.

Сам команданте, комментируя покушения, однажды сказал: «Если бы способность выживать после покушений была олимпийской дисциплиной, я бы имел по ней золотую медаль».