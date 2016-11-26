"Укрзализныця" обнародовала новые цены на ж/д билеты

26.11.2016 (08:47)

Стоимост ж/д проезда значительно возрастет

В "Укрзализныце" анонсировали повышение цен на железнодорожные пассажирские перевозки, которые нас ждут в феврале, а также в октябре следующего года.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

Так, проезд в плацкартном вагоне сообщением Киев-Ивано-Франковск сейчас стоит почти 76 гривен. С 1 февраля 2017 цена составит около 90 гривен, а с 1 октября - 102,14 гривен. Проезд в купейном вагоне сейчас стоит 223,22 гривен. С 1 февраля цена изменится и составит уже 264,5 гривен, а с 1 октября - 300 гривен. При этом билет в СВ-вагоне сейчас стоит 492 гривен, а с октября 2017 года будет 662 гривны.

Плацкартный билет в поезде сообщением из Киева во Львов, Одессу, Ужгород и Харьков пока оценивают в 130,05 гривен. В феврале следующего года проезд будет стоить 154 гривен, а с октября - 175 гривен.

Стоимость билета в купейном вагоне из Киева в Одессу с февраля будет составлять 342 гривен, а с октября - 388 гривен. Проезд в СВ-вагоне оценили в 730 гривен и 829 гривен соответственно.

Место в купейном вагоне из Киева в Харьков с февраля подорожает до 272 гривен, а с октября до 337 гривен. Проезд в СВ-вагоне оценили в 580 гривен и 659 гривен соответственно.

«Укрзалізниця» поднимает цены на билеты на 35%