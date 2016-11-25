Савченко создаст свою политпартию и готовится стать президентом Украины (ВИДЕО)

26.11.2016 (11:03)

Я становлюсь независимым политиком, - Савченко

Рейтинг: 0

Народный депутат от "Батькивщины" Надежда Савченко заявила, что она становится независимым политиком. Соответствующее заявление с её стороны прозвучало в эфире "Шустер Live"."Я не буду входить в партию. Я становлюсь независимым политиком. Я открываю свой фонд", - отметила она. Кроме того, политик заявила о намерении сформировать политическую партию."Я буду вести "движение" как партию, которая является забытой и непонятной. "Я выбираю - вести "движение" вместе с вами. Только не то "движение", которое создает Саакашвили, а новых идей. Также не то "движение"(политическая партия" Народный Рух Украины - авт.), которое сейчас представляют Кривенко и Кишкарь в Верховной Раде. Это - то "движение", с которым я познакомилась, которое является источником ценностей, которые... не были реализованы, за которые выходил Майдан", - отметила нардеп.Также Савченко пояснила, что "Народный Рух Украины" - это партия, однако, кроме партии, это еще и общественная организация, которую она поддерживает."Я не намерена выходить из состава фракции "Батькивщина" в Верховной Раде Украины. Но я готова баллотироваться в президенты Украины, если будут досрочные выборы", - резюмировала Савченко.