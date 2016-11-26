Янукович о событиях на Майдане, побеге из Украины и судьбе Донбасса (ВИДЕО)
26.11.2016 (12:59)
Янукович ответил на вопросы журналистов в Ростове-на-Дону
Представляем вашему вниманию наиболее интересные тезисы Виктора Януковича с пресс-конференции, которая состоялась 25 ноября в Ростове.
О провале видеодопроса
- Все, что сегодня произошло, думаю, что вы согласитесь в том, что я и второй свидетель генерал Шуляк, мы никоим образом, как свидетели не были заинтересованы срывать судебное заседание. Это сделала украинская сторона и очевидно, что это было нужно тем, кто боится раскрытия преступлений на Майдане. У нас есть три тома “Реестр доказательств Майдана”. Эта работа была проведена общественными деятелями, журналистами. Здесь доказательства преступлений, происходивших на Майдане
О Евромайдане
- Я совершил ряд ошибок, я не святой. Самая главная моя ошибка - я не смог и не нашел сил подписать приказ о вводе войск и объявлении военного положения. Это единственный способ остановить радикалов. Я не пошел на кровопролитие
Про автобус с крымчанами
- Я увидел оперативную информацию, как расстреляли около восьми автобусов жителей Крыма, которые приезжали на мирные акции к Верховной Раде. Расстреляли эти автобусы, потом их подожгли, потом избивали людей. Один из автобусов взорвался, я видел эту картинку, взорвался бензобак, и люди этим воспользовались и побежали в лес. Эти радикалы, молодчики в масках, открыли охоту в лесу. Эти люди – кто как мог, так и спасались, большинство из них погибли
О войне на Донбассе
- Я всегда выступал за то, чтобы Донбасс был в составе Украины и была сохранена территориальная целостность. А нынешняя война в этом крае является реакцией на события на Майдане. Чтобы избежать войны, надо было сначала говорить с людьми
Про Крым
- Как я отношусь к вопросу с Крымом? Плохо или хорошо то, что Крым отделился от Украины? Нет, это не хорошо, я считаю, что это плохо. Но почему это произошло? И было ли это для меня неожиданностью?
Янукович в учебниках истории
- Придет время – и обо мне в учебниках истории напишут правду
О побеге
Я повторяю. Постановление Верховной Рады, которое было принято с формулировкой о моем самоустранении от руководства страной – это неправда. Я в это время был в Украине. 22 февраля я был в Харькове, был в Донецке. 23 февраля я был в Крыму. И 24 февраля выехал из Крыма
О вывезенном из Украины состоянии в ручной клади
На сегодня ни в одном банке мира нельзя найти ни цента моих денег. У меня не было и нет никаких счетов. Я из Украины ничего не вывозил, кроме личных вещей, которые были ручным багажом
О продолжении серьезной и сложной жизни экс-президента
- Вам не удастся меня унизить. Я прожил достаточно серьезную и сложную жизнь и продолжаю жить
О финансировании сепаратистов
- Я не мог финансировать сепаратистов потому, что у меня денег нет. Хотя если бы у меня была возможность, я бы помогал людям. Я там вырос, я знаю, как там тяжело живется. Я бы помогал в плане гуманитарном.
Пресс-конференция Виктора Януковича: полное видео