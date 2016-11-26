Янукович о событиях на Майдане, побеге из Украины и судьбе Донбасса (ВИДЕО)

26.11.2016 (12:59)

Янукович ответил на вопросы журналистов в Ростове-на-Дону

Рейтинг: 2

Представляем вашему вниманию наиболее интересные тезисы Виктора Януковича с пресс-конференции, которая состоялась 25 ноября в Ростове.- Все, что сегодня произошло, думаю, что вы согласитесь в том, что я и второй свидетель генерал Шуляк, мы никоим образом, как свидетели не были заинтересованы срывать судебное заседание. Это сделала украинская сторона и очевидно, что это было нужно тем, кто боится раскрытия преступлений на Майдане. У нас есть три тома “Реестр доказательств Майдана”. Эта работа была проведена общественными деятелями, журналистами. Здесь доказательства преступлений, происходивших на Майдане- Я совершил ряд ошибок, я не святой. Самая главная моя ошибка - я не смог и не нашел сил подписать приказ о вводе войск и объявлении военного положения. Это единственный способ остановить радикалов. Я не пошел на кровопролитие- Я увидел оперативную информацию, как расстреляли около восьми автобусов жителей Крыма, которые приезжали на мирные акции к Верховной Раде. Расстреляли эти автобусы, потом их подожгли, потом избивали людей. Один из автобусов взорвался, я видел эту картинку, взорвался бензобак, и люди этим воспользовались и побежали в лес. Эти радикалы, молодчики в масках, открыли охоту в лесу. Эти люди – кто как мог, так и спасались, большинство из них погибли- Я всегда выступал за то, чтобы Донбасс был в составе Украины и была сохранена территориальная целостность. А нынешняя война в этом крае является реакцией на события на Майдане. Чтобы избежать войны, надо было сначала говорить с людьми- Как я отношусь к вопросу с Крымом? Плохо или хорошо то, что Крым отделился от Украины? Нет, это не хорошо, я считаю, что это плохо. Но почему это произошло? И было ли это для меня неожиданностью?- Придет время – и обо мне в учебниках истории напишут правдуЯ повторяю. Постановление Верховной Рады, которое было принято с формулировкой о моем самоустранении от руководства страной – это неправда. Я в это время был в Украине. 22 февраля я был в Харькове, был в Донецке. 23 февраля я был в Крыму. И 24 февраля выехал из КрымаНа сегодня ни в одном банке мира нельзя найти ни цента моих денег. У меня не было и нет никаких счетов. Я из Украины ничего не вывозил, кроме личных вещей, которые были ручным багажом- Вам не удастся меня унизить. Я прожил достаточно серьезную и сложную жизнь и продолжаю жить- Я не мог финансировать сепаратистов потому, что у меня денег нет. Хотя если бы у меня была возможность, я бы помогал людям. Я там вырос, я знаю, как там тяжело живется. Я бы помогал в плане гуманитарном.