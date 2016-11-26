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Экологи и общественность бьют тревогу - нелегальные дровосеки уже потирают руки

26.11.2016 (13:14)
Если мораторий на вывоз кругляка отменят, рубка пойдет бешеными темпами
Если мораторий на вывоз кругляка отменят, рубка пойдет бешеными темпами

Петр Порошенко задумался над отменой моратория на экспорт круглого леса. Президент намерен снять запрет - взамен страна получит еще 600 миллионов евро финансовой помощи ЕС. Но к чему это приведет?

Лес проехал в Европу – и подорожал
Украинские Карпаты редеют с каждым годом. Тут и там с высоты видны проплешины в когда-то густых посадках, в горах земля ужасающе нависает над долинами – после очередных ливней сойдут сели, разрушая дороги и домак. В Карпатах это частое явление, но почему не думают о его причинах? При том - многие дачные, да и не только, домики, отели в горах – деревянные. Внизу домик – вверху лысая поляна. Сомнительно, что запрашивают разрешение на рубку дерева, если оно – вон, за окном растет. А значит – мое.
Чтобы хоть как-то уберечь стремительно исчезающие карпатские леса в прошлом году ввели мораторий на экспорт кругляка – или "делового дерева". Это был самый выгодный для организаторов рубки путь заработка – переезжая через границу с ЕС украинское дерево дорожает, как минимум, в 10 раз. Продавать же на местные предприятия, естественно, приходится дешевле.
- Да и нет у нас такого мощного производства, чтобы заказы внутри страны приносили существенный заработок, - закуривает житель села Квасы возле Рахова Владимир. – Так что заграницу продавать все равно выгоднее. Правда, круглый лес во время запрета просто так не вывезешь, поэтому маскируется под дрова или что-нибудь еще, легальное.
- А сами-то рубите?
- У себя дома? Боже упаси. Под Львовом рубил, там, говорят, леса погуще, - ухмыляется.
- Дома и правда не заработаешь, - присоединяется приехавший из Львова Сергей К. – Что я там продам – пару десятков, ну может – сотню, кубов из местного лесхоза? Так за машину (10 кубов) больше пятнадцати тысяч гривен никто не даст. И то если рубить самое дешевое – сосну. А за лес не переживайте – взгляните сами, сколько новых дубков из желудей вырастает.  
Кстати, зачастую по такой схеме и работают – закарпатцев посылают рубить лес на Львовщину или Буковину, Прикарпатье, здешних жителей – на Закарпатье и в другие области. Так делают из-за принципиальных местных чиновников, готовых дороги перекрывать, но не допустить вывоза нелегально срубленного леса. А еще – активистов, которые, заслышав что, тут же поднимут шумиху. А в селах скоро бы слух пошел, что идут рубить туда-то и вывозить туда-то. Чтобы избежать этого, "у себя дома" на рубку никого не посылают.

 
- Вообще-то это многоуровневая система, у каждого участника – своя задача, - рассказал "КП" в Украине" один из экологов. – Есть те, кто рубит, кто-то из работников лесхоза ищет выход на сбыт – но не напрямую, а через посредника из пограничной зоны. Закарпатье этим славится. Они уже имеют выход на покупателя в ЕС, но первый человек, купивший лес – не конечное звено, он перепродает деревообрабатывающим или мебельным предприятиям. Это длинная цепочка, что тоже в этом деле для них необходимо, чтобы нельзя было отыскать концы. А по документам – все честно. Поэтому в схему, я считаю, включены и правоохранители, и таможня, которая "не видит" круглый лес в грузовике с якобы "дровами". Это как с янтарем. Если бы они не были задействованы в схеме, все бы быстро прикрылось.   
Проконтролировать сложно
Экологи бьют тревогу – если мораторий отменят, рубка пойдет бешеными темпами.
- Запрет оттого и ввели, чтобы остановить исчезновение лесов, которые просто варварски уничтожали, не смотрели ни на состояние дерева, ни на возраст – только на наличие заказов, - отмечает "КП" в Украине" эколог Игорь Антахович. – Если отменят – все быстро вернется на круги своя, да еще и с "прибавкой" к тем объемам, которые рубили. Раньше говорили – с таким темпом карпатские леса исчезнут через 10 лет. После отмены моратория, думаю, это может произойти даже быстрее. Рубку сложно проконтролировать, особенно – в горных районах, где может твориться полная вакханалия. С моими словами согласятся все те сотрудники лесхозов, которые не связаны с денежными потоками от вывоза леса.
Такой шаг навстречу ЕС, который требует снять запрет, повлияет и на экономику Украины. Так как дерево будет перерабатываться не в нашей стране, ни особого дохода, ни создания рабочих мест не будет.
- Почему Евросоюз выдвигает такое требование – понятно: они думают о своей экономике, у них есть производство, рабочие места, заказы, и им нужно сырье, - отмечает эколог Елена Грынь.  - Государство должно настоять на том, чтобы Украина поставляла не сырье, а, допустим, запчасти к мебели и также была участником производства конечного продукта. Это позволит получить налоги и самое главное – рубка деревьев будет контролируемой. Тогда и Европа не потеряет рынки сбыта, и мы сможем сохранить лес.   
- У нас леса государственные, не частные – частники быстрее бы сообразили, что доход вырастет на 300%, если продавать готовую продукцию, а не кругляк, - продолжает Игорь Антахович.

 
Тем, кто занимается рубкой, гораздо проще пойти по накатанной схеме – вырубить куб дерева и продать. Это куда легче, чем найти инвестора или деньги для использования новых технологий, строительства цехов, покупки оборудования и обучения персонала. Еще одна проблему приходится решать уже после вырубки. Это – посадка новых деревьев. Местами, например, на Львовщине – в Сколевском и Стрыйском районах, с этой задачей справляются более-менее хорошо. Но так не везде.
- Зимой деревья вырубили (в эту пору можно получить древесину наилучшего качества), а весной запланирована посадка, - отметили нам в одном из лесхозов. – Под это выделены деньги, готовится посадочный материал. Посадили. А лето у нас в последние годы сухое и жаркое, до осени половина усыхает. Осенью ревизия – составляем акт, что лес усох. По документам работа сделана, но из-за природных условий эффекта никакого. В таком случае в следующем году, по правилам, надо еще раз провести посадку. А как повторить, если деньги на нее еще в прошлом году списали? 

Глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль:
- Может быть, вывезем из этой страны все, что имеет хоть какую-то ценность, продадим за копейки, а сами останемся голые и босые в центре Европы? О денежной помощи через полгода все забудут, а срубленные и проданные за копейки Карпаты станут национальным позором на долгие годы. Пусть европейские партнеры не ставят нам ультиматумы и не превращают страну в сырьевой придаток. Я лично буду просить нардепов от Закарпатья не голосовать за отмену моратория на вывоз необработанной древесины заграницу. Давайте не уподобляться аборигенам, у которых колонисты за стеклянные цацки выманивали землю, а докажем, что мы европейская нация, у которой есть свой гонор и которая хранит национальные богатства!

Председатель Закарпатской ОГА лично будет просить нардепов от области не голосовать за отмену моратория на экспорт леса


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UA- Reporter.com
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Комментарии

26.11.2016 (13:43) / Читатель ...

Сучья хунта совсем о*у*ла, даже фашисты такого не делали, а тут "свои" Иуды, которым открыто плевать на нэньку, они даже не скрывают этого, а где ХЕРои майДауна ???, почему не жгут шины и не митингуют против уничтожения такой дорогой для них .........
Только один "закарпатец" Москаль и воюет за Карпаты, а где паЦриоты ??????????????

26.11.2016 (14:06) / бей беги

как не делали, вон на россии, еще похуже мутки; хунтари кремлядские проделывают..,,