Экологи и общественность бьют тревогу - нелегальные дровосеки уже потирают руки

26.11.2016 (13:14)

Если мораторий на вывоз кругляка отменят, рубка пойдет бешеными темпами

Петр Порошенко задумался над отменой моратория на экспорт круглого леса. Президент намерен снять запрет - взамен страна получит еще 600 миллионов евро финансовой помощи ЕС. Но к чему это приведет?

Лес проехал в Европу – и подорожал

Украинские Карпаты редеют с каждым годом. Тут и там с высоты видны проплешины в когда-то густых посадках, в горах земля ужасающе нависает над долинами – после очередных ливней сойдут сели, разрушая дороги и домак. В Карпатах это частое явление, но почему не думают о его причинах? При том - многие дачные, да и не только, домики, отели в горах – деревянные. Внизу домик – вверху лысая поляна. Сомнительно, что запрашивают разрешение на рубку дерева, если оно – вон, за окном растет. А значит – мое.

Чтобы хоть как-то уберечь стремительно исчезающие карпатские леса в прошлом году ввели мораторий на экспорт кругляка – или "делового дерева". Это был самый выгодный для организаторов рубки путь заработка – переезжая через границу с ЕС украинское дерево дорожает, как минимум, в 10 раз. Продавать же на местные предприятия, естественно, приходится дешевле.

- Да и нет у нас такого мощного производства, чтобы заказы внутри страны приносили существенный заработок, - закуривает житель села Квасы возле Рахова Владимир. – Так что заграницу продавать все равно выгоднее. Правда, круглый лес во время запрета просто так не вывезешь, поэтому маскируется под дрова или что-нибудь еще, легальное.

- А сами-то рубите?

- У себя дома? Боже упаси. Под Львовом рубил, там, говорят, леса погуще, - ухмыляется.

- Дома и правда не заработаешь, - присоединяется приехавший из Львова Сергей К. – Что я там продам – пару десятков, ну может – сотню, кубов из местного лесхоза? Так за машину (10 кубов) больше пятнадцати тысяч гривен никто не даст. И то если рубить самое дешевое – сосну. А за лес не переживайте – взгляните сами, сколько новых дубков из желудей вырастает.

Кстати, зачастую по такой схеме и работают – закарпатцев посылают рубить лес на Львовщину или Буковину, Прикарпатье, здешних жителей – на Закарпатье и в другие области. Так делают из-за принципиальных местных чиновников, готовых дороги перекрывать, но не допустить вывоза нелегально срубленного леса. А еще – активистов, которые, заслышав что, тут же поднимут шумиху. А в селах скоро бы слух пошел, что идут рубить туда-то и вывозить туда-то. Чтобы избежать этого, "у себя дома" на рубку никого не посылают.



- Вообще-то это многоуровневая система, у каждого участника – своя задача, - рассказал "КП" в Украине" один из экологов. – Есть те, кто рубит, кто-то из работников лесхоза ищет выход на сбыт – но не напрямую, а через посредника из пограничной зоны. Закарпатье этим славится. Они уже имеют выход на покупателя в ЕС, но первый человек, купивший лес – не конечное звено, он перепродает деревообрабатывающим или мебельным предприятиям. Это длинная цепочка, что тоже в этом деле для них необходимо, чтобы нельзя было отыскать концы. А по документам – все честно. Поэтому в схему, я считаю, включены и правоохранители, и таможня, которая "не видит" круглый лес в грузовике с якобы "дровами". Это как с янтарем. Если бы они не были задействованы в схеме, все бы быстро прикрылось.

Проконтролировать сложно

Экологи бьют тревогу – если мораторий отменят, рубка пойдет бешеными темпами.

- Запрет оттого и ввели, чтобы остановить исчезновение лесов, которые просто варварски уничтожали, не смотрели ни на состояние дерева, ни на возраст – только на наличие заказов, - отмечает "КП" в Украине" эколог Игорь Антахович. – Если отменят – все быстро вернется на круги своя, да еще и с "прибавкой" к тем объемам, которые рубили. Раньше говорили – с таким темпом карпатские леса исчезнут через 10 лет. После отмены моратория, думаю, это может произойти даже быстрее. Рубку сложно проконтролировать, особенно – в горных районах, где может твориться полная вакханалия. С моими словами согласятся все те сотрудники лесхозов, которые не связаны с денежными потоками от вывоза леса.

Такой шаг навстречу ЕС, который требует снять запрет, повлияет и на экономику Украины. Так как дерево будет перерабатываться не в нашей стране, ни особого дохода, ни создания рабочих мест не будет.

- Почему Евросоюз выдвигает такое требование – понятно: они думают о своей экономике, у них есть производство, рабочие места, заказы, и им нужно сырье, - отмечает эколог Елена Грынь. - Государство должно настоять на том, чтобы Украина поставляла не сырье, а, допустим, запчасти к мебели и также была участником производства конечного продукта. Это позволит получить налоги и самое главное – рубка деревьев будет контролируемой. Тогда и Европа не потеряет рынки сбыта, и мы сможем сохранить лес.

- У нас леса государственные, не частные – частники быстрее бы сообразили, что доход вырастет на 300%, если продавать готовую продукцию, а не кругляк, - продолжает Игорь Антахович.



Тем, кто занимается рубкой, гораздо проще пойти по накатанной схеме – вырубить куб дерева и продать. Это куда легче, чем найти инвестора или деньги для использования новых технологий, строительства цехов, покупки оборудования и обучения персонала. Еще одна проблему приходится решать уже после вырубки. Это – посадка новых деревьев. Местами, например, на Львовщине – в Сколевском и Стрыйском районах, с этой задачей справляются более-менее хорошо. Но так не везде.

- Зимой деревья вырубили (в эту пору можно получить древесину наилучшего качества), а весной запланирована посадка, - отметили нам в одном из лесхозов. – Под это выделены деньги, готовится посадочный материал. Посадили. А лето у нас в последние годы сухое и жаркое, до осени половина усыхает. Осенью ревизия – составляем акт, что лес усох. По документам работа сделана, но из-за природных условий эффекта никакого. В таком случае в следующем году, по правилам, надо еще раз провести посадку. А как повторить, если деньги на нее еще в прошлом году списали?

Глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль:

- Может быть, вывезем из этой страны все, что имеет хоть какую-то ценность, продадим за копейки, а сами останемся голые и босые в центре Европы? О денежной помощи через полгода все забудут, а срубленные и проданные за копейки Карпаты станут национальным позором на долгие годы. Пусть европейские партнеры не ставят нам ультиматумы и не превращают страну в сырьевой придаток. Я лично буду просить нардепов от Закарпатья не голосовать за отмену моратория на вывоз необработанной древесины заграницу. Давайте не уподобляться аборигенам, у которых колонисты за стеклянные цацки выманивали землю, а докажем, что мы европейская нация, у которой есть свой гонор и которая хранит национальные богатства!

Председатель Закарпатской ОГА лично будет просить нардепов от области не голосовать за отмену моратория на экспорт леса