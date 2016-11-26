Закарпатец Юрий Мушка назначен послом Украины в Словакии

26.11.2016 (13:26)

Юрий Мушка, посол Украины в Словакии

Указом Президента Украины Петра Порошенко от 25 ноября 2016 Юрия Мушку назначен послом Украины в Словакии. До этого он дважды занимал должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Венгрии.

В 2003 году назначен на должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Венгрии. Находился первый срок до 2006 года. Второй срок длился с 11.06.2010 по 31.03.2014.

Юрий Мушка родился 8 сентября 1964 в городе Берегово на Закарпатье. У него до сих пор здесь живут родственники. В 1991 окончил Институт международных отношений Киевского национального университета им. Т. Г. Шевченко. Женат, имеет сына. Свободно владеет венгерским и английским языками.