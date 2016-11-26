В Ужгороде состоялся траурный митинг-реквием в память жертв голодоморов

26.11.2016 (14:07)

Траурное шествие прошло по Ужгороду в День памяти жертв голодоморов

Сегодня, 26 ноября, в Ужгороде в День памяти жертв голодоморов прошло траурное шествие от площади Почтовой до Набережной Независимости.

Участие в нем приняли несколько сотен человек, среди которых председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль, заместитель председателя Закарпатского областного совета Петр Грицик, мэр Ужгорода Богдан Андреев, руководители областных ведомств и учреждений, священнослужители, военнослужащие и другие.

Сотни людей со свечами и лампадками прошли по центру Ужгорода до места установки будущего памятника жертвам голодоморов в Украине. Там присутствующие почтили память погибших от голода украинцев минутой молчания. Затем участники траурного мероприятия оставили у освященного краеугольного камня лампадки, колоски пшеницы и свечи, а священнослужители различных конфессий отслужили молебен.

Вечером же на балконе здания Закарпатской ОГА зажгут лампадки в рамках общенациональной акции "Зажги свечу памяти".