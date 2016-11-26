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В Ужгороде состоялся траурный митинг-реквием в память жертв голодоморов

26.11.2016 (14:07)
Траурное шествие прошло по Ужгороду в День памяти жертв голодоморов
Траурное шествие прошло по Ужгороду в День памяти жертв голодоморов

Сегодня, 26 ноября, в Ужгороде в День памяти жертв голодоморов прошло траурное шествие от площади Почтовой до Набережной Независимости.

Участие в нем приняли несколько сотен человек, среди которых председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль, заместитель председателя Закарпатского областного совета Петр Грицик, мэр Ужгорода Богдан Андреев, руководители областных ведомств и учреждений, священнослужители, военнослужащие и другие.
Сотни людей со свечами и лампадками прошли по центру Ужгорода до места установки будущего памятника жертвам голодоморов в Украине. Там присутствующие почтили память погибших от голода украинцев минутой молчания. Затем участники траурного мероприятия оставили у освященного краеугольного камня лампадки, колоски пшеницы и свечи, а священнослужители различных конфессий отслужили молебен.
Вечером же на балконе здания Закарпатской ОГА зажгут лампадки в рамках общенациональной акции "Зажги свечу памяти".


Интернет-издание
UA- Reporter.com
Письмо редактору

Комментарии

26.11.2016 (14:09) / бей беги

комуняки ,чтоб ваш совокроссия пожал все плоды вашей деятельности.