В Закарпатье задержали 45 контрабандных телевизоров

26.11.2016 (14:14)

Сумма изъятой контрабандной техники составляет около 500 000 гривен

На спецпосту полиции в Нижних Воротах правоохранители задержали грузовик «ДАФ», в которой житель Львова перевозил 45 импортных телевизоров, которые были куплены за границей, но не растаможены должным образом

Работники экономической полиции в Закарпатской области совместно с патрульной полицией остановили на стационарном посту «Нижние Ворота» грузовой автомобиль марки «ДАФ» под управлением жителя города Львов.

Водитель предоставил фиктивную товарно-транспортную накладную по перевозке коробок и паллетов. На самом деле он перевозил 45 телевизоров импортного производства.

Как установили правоохранители, эта техника была перемещена через государственную границу Украины малыми партиями по «серым» схемам без таможенного оформления и уплаты обязательных таможенных платежей.

Автомобиль помещен на спецплощадку Воловецкой полиции. По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.358 Уголовного кодекса Украины (использование поддельных документов), сообщают в отделе коммуникации полиции Закарпатской области.

Сумма изъятой контрабандной техники составляет около 500 000 гривен.