Целебный источник в Закарпатье лечит от разных недугов (ВИДЕО)

|К целебному источнику в Закарпатье съезжаются паломники
Старожилы говорят о древней истории целебного родника в горах Закарпатской области, рассказывают, что вода из этого источника особенная.
По словам местных, о целебной силе источника в селе Тишев Воловецкрго района Закарпатья знают уже с 17 века, когда его ежегодно посещали сотни людей отовсюду, воду пили, ею омывались.
Источник в советское время частично ушел упадок, но в последние годы к нему снова съезжаются паломники и те, кто нуждается в выздоровлении.
Чем еще известен целебный источник смотрите в видеосюжете: