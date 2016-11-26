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Целебный источник в Закарпатье лечит от разных недугов (ВИДЕО)

26.11.2016 (15:09)
К целебному источнику в Закарпатье съезжаются паломники
К целебному источнику в Закарпатье съезжаются паломники
Старожилы говорят о древней истории целебного родника в горах Закарпатской области, рассказывают, что вода из этого источника особенная.
По словам местных, о целебной силе источника в селе Тишев Воловецкрго района Закарпатья знают уже с 17 века, когда его ежегодно посещали сотни людей отовсюду, воду пили, ею омывались.
Источник в советское время частично ушел упадок, но в последние годы к нему снова съезжаются паломники и те, кто нуждается в выздоровлении.
Чем еще известен целебный источник смотрите в видеосюжете:




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UA- Reporter.com
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