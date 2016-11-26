Украина переплачивает 30 долларов за российский газ посредникам в Европе

27.11.2016 (07:25)

"Нафтогаз" в конце прошлого года отказался от поставок газа из России

Обозреватель Forbes Кеннет Рапоза, оценивая готовность Украины закупать российский газ пишет «Разве это не интересно? Украина уже пытается быть дружелюбной с Россией».

По его словам, еще недавно - «скажем, около года назад» - Киев выставлял Россию агрессором, готовым чуть ли не поднять российский флаг над украинской столицей. Но теперь есть все признаки того, что крупнейшая из украинских компаний, которая когда-либо вела дела с Россией, готова вернуться к сотрудничеству с ней.

«Это очень хорошие новости. Любая нормализация отношений между Россией и Украиной - позитивный сигнал, поскольку она, в свою очередь, наверняка создаст тенденцию к нормализации отношений с Европой, самым важным торговым партером России», - поясняет обозреватель Forbes.

В пятницу представители Нафтогаза заявили, что «готовы рассмотреть возможность закупок газа из России».

При этом, как напоминает Рапоза, еще несколько недель назад эта компания издавала дерзкие пресс-релизы, преисполненные «показной храбростью» по отношению к Газпрому.

Однако теперь Нафтогаз признает свое желание «вернуться в игру», и Рапоза расценивает это как «поворотный момент» в отношениях двух стран.

В пятницу депутат Верховной рады от «Оппозиционного блока» Юрий Павленко заявил, что глава Нафтогаза Андрей Коболев лжет, когда утверждает, будто Украина не закупает российский газ уже в течение года.

«Мы его закупаем, только по реверсу у посредников и дороже. Подобная позиция - это псевдопатриотизм, который дорого обходится украинцам. Когда мы платим по 6,5 тыс. гривен за 1 тыс. кубометров газа, четверть цены - это оплата псевдопатриотизма нынешней власти, которая не хочет покупать газ напрямую у Газпрома», - сказал Павленко.

В пятницу глава НАК «Нафтогаз» Андрей Коболев заявил, что Украина не закупает российский газ с 25 ноября 2015 года.

«Сегодня прошел первый год в истории независимой Украины, в течение которого мы не купили ни одного кубического метра газа в России», - написал он на своей странице в Facebook.

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что российский газ для Украины дешевле на 30 долларов за кубометр, чем в Европе, Киеву выгоднее покупать газ у России.

Газ, закупаемый Украиной в Европе, только с формальной точки зрения является «европейским», а фактически это тот же российский газ, который трейдеры ЕС перепродают Киеву.

Может проблема Нафтогаза с закупкой российского газа состоит в том, что они не могут взять у Путина откат?