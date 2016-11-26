Погода в Закарпатье и Ужгороде в воскресенье, 27 ноября

27.11.2016 (07:32)

В Ужгороде облачно, ночью небольшой дождь, днем временами дождь.

В Закарпатской области переменная облачность, днем временами дождь, в горах с мокрым снегом и снегом, местами сильные осадки. Ночью и утром местами: туман, на горных участках дорог и на перевалах гололедица. Ветер юго-восточный 7-12 м / с. Температура воздуха ночью 0-5 ° тепла, днем 1-6 ° тепла.

В Ужгороде солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Утром будет идти мелкий дождь, который днем может усилиться, но до наступления вечера он должен прекратиться.Ветер юго-восточный 7-12 м / с. Температура воздуха ночью 3-5 ° тепла, днем 4-6 ° тепла.

Температура за последние 130 лет 27 ноября:

МАКС: 17.6° (2003)

МИН: -12.6° (1975)

Народный прогноз погоды: 27 ноября отмечается день апостола Филиппа. Погода этого дня во многом определяла будущий урожай: иней на Филиппа — к урожаю овса, дождь — пшеницы. Если в этот день случается облачное небо или выпадет снег — к ненастному маю; иней на деревьях — к морозам, туман — к оттепели, а если ночью был иней, днем снег не выпадет. Прислушивались и к пернатым «соседям»: «На Филиппа ворона каркнет — к оттепели».